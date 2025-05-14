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娛樂
2025-05-14 18:30:00

黎振燁跟楊證樺去啟德體育園做保安　被五月天歌迷瘋狂集郵

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黎振燁

黎振燁

2016年港男冠軍黎振燁，喺2020年被傳媒影到同喺劇集《食腦喪B》中演情侶嘅朱智賢揸車去荒山野嶺偷食蛋糕，仲被爆當時黎太分娩在即，顧家型男形象一鋪清袋。黎振燁最後黯然等到約滿另謀出路，而事件女主角朱智賢得到當時男友謝東閔陪住開記者會道歉，雪藏一年後重現幕前，甚至可以再拍劇集，不過最終都係離開咗TVB。

早前有小紅書網民出post，話喺近期嘅五月天香港演唱會舉行場地啟德體育園度，見到黎振燁負責保安工作 早前有小紅書網民出post，話喺近期嘅五月天香港演唱會舉行場地啟德體育園度，見到黎振燁負責保安工作 唔少人睇五月天之餘，都搵黎振燁同楊證樺集郵合照

網民見到黎振燁都紛紛要求合照

消失多時嘅黎振燁，近年轉做唔同工作養家。早前有小紅書網民出post，話喺近期嘅五月天香港演唱會舉行場地啟德體育園度，見到黎振燁負責保安工作，不時喺觀眾席巡邏。做過TVB零舍多人識，網民見到黎振燁都紛紛要求合照，黎亦大方應承。

同場開工負責保安嘅仲有TVB綠葉楊證樺，不過楊嘅身份就唔同嘞，因為佢係保安公司老闆，負責啟德體育園大型活動保安工作。同樣有小紅書網民喺啟德見到楊證樺同佢太太沈可欣，都有要求合照。

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TVB綠葉楊證樺係保安公司老闆，佢都有同黎振燁同場開工

TVB綠葉楊證樺係保安公司老闆，佢都有同黎振燁同場開工

49歲嘅楊證樺除咗拍劇之外，仲有唔少生意在手，開食肆同美容業務之外，再開多瓣保安公司。之前喺啟德體育園舉行嘅七人欖球賽、謝霆鋒到五月天嘅演唱會，都唔難發現楊證樺喺場館幫手維持秩序。之前何家四房千金何超盈喺場館唔見電話，都係多得楊證樺先搵得返，超盈亦都發文表示謝意。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

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