黎振燁跟楊證樺去啟德體育園做保安　被五月天歌迷瘋狂集郵

2016年港男冠軍黎振燁，喺2020年被傳媒影到同喺劇集《食腦喪B》中演情侶嘅朱智賢揸車去荒山野嶺偷食蛋糕，仲被爆當時黎太分娩在即，顧家型男形象一鋪清袋。黎振燁最後黯然等到約滿另謀出路，而事件女主角朱智賢得到當時男友謝東閔陪住開記者會道歉，雪藏一年後重現幕前，甚至可以再拍劇集，不過最終都係離開咗TVB。

網民見到黎振燁都紛紛要求合照

消失多時嘅黎振燁，近年轉做唔同工作養家。早前有小紅書網民出post，話喺近期嘅五月天香港演唱會舉行場地啟德體育園度，見到黎振燁負責保安工作，不時喺觀眾席巡邏。做過TVB零舍多人識，網民見到黎振燁都紛紛要求合照，黎亦大方應承。

同場開工負責保安嘅仲有TVB綠葉楊證樺，不過楊嘅身份就唔同嘞，因為佢係保安公司老闆，負責啟德體育園大型活動保安工作。同樣有小紅書網民喺啟德見到楊證樺同佢太太沈可欣，都有要求合照。