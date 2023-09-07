黎明同咖啡大師大談咖啡經 最愛盧旺達單品咖啡

黎明（Leon）今年 11 月再踏紅館舞台舉行個人演唱會，令一眾樂迷相當期待，而在演唱會籌備期間，Leon 更百忙之中抽空為拍攝咖啡廣告，以fit 爆狀態推廣品牌的咖啡。本身是咖啡迷的Leon更分享自己平日一向「咖啡不離手」，每天都要「嘆」兩杯咖啡充電。
品味咖啡多年的Leon自認「嘴刁」，鑽研咖啡一段時間後，就對咖啡有一種莫名的執著，想追求更精緻的咖啡風味。Leon笑言：「我一路尋尋覓覓最啱心水的咖啡，終於找到品牌精選盧旺達單品咖啡，爽朗得來帶點酸的味道令我一試愛上，如果以Chemex手沖壺沖調，就能令咖啡的味道層次更豐富。其實搵啱適合的咖啡跟搵啱一首感動自己同樂迷的歌曲一樣難得。」
Leon 亦認為咖啡可以促進人與人之間的交流和連繫：「咖啡可以帶來不止咖啡的享受，我很喜歡品牌的咖啡大師會與客人交流咖啡心得。咖啡大師更會精心為我挑選咖啡豆，以最適合的沖調方式，炮製出乎意料之外的獨特咖啡，每一杯都深得我心。」另一條廣告片中，他更分享金句：「喺呢度，你哋嘅意料之外，其實都係我嘅意料之中。」問及這句話的箇中含意，Leon出面解畫：「品牌每次帶來的驚喜其實都在我的意料之中，因為我知道每一次到來都能被出乎意料之外的獨特咖啡體驗所打動。」