黎明同咖啡大師大談咖啡經 最愛盧旺達單品咖啡

黎明（Leon）今年 11 月再踏紅館舞台舉行個人演唱會，令一眾樂迷相當期待，而在演唱會籌備期間，Leon 更百忙之中抽空為拍攝咖啡廣告，以fit 爆狀態推廣品牌的咖啡。本身是咖啡迷的Leon更分享自己平日一向「咖啡不離手」，每天都要「嘆」兩杯咖啡充電。

品味咖啡多年的Leon自認「嘴刁」，鑽研咖啡一段時間後，就對咖啡有一種莫名的執著，想追求更精緻的咖啡風味。Leon笑言：「我一路尋尋覓覓最啱心水的咖啡，終於找到品牌精選盧旺達單品咖啡，爽朗得來帶點酸的味道令我一試愛上，如果以Chemex手沖壺沖調，就能令咖啡的味道層次更豐富。其實搵啱適合的咖啡跟搵啱一首感動自己同樂迷的歌曲一樣難得。」