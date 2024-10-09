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娛樂
2024-10-09 15:12:56

黎明新歌《七⼗⼆變》MV全AI化身經典角色 林日曦自認不及「黎喪明」：永遠身處另一個維度

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黎明在新歌《七⼗⼆變》MV化身《功夫》裡元秋演的包租婆。

黎明在新歌《七⼗⼆變》MV化身《功夫》裡元秋演的包租婆。

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「金句王」黎明(Leon)向來喜歡搞搞新意思，今日突發於FB宣布推出新歌《七⼗⼆變》，相隔逾1年再出歌的她留言道：「秋風起！巴B Q！咪着涼！燒燶咗！禁食佢！出新歌之黑話題：『七十二變』。」MV為配會七十二變主題，以AI製作，黎天王化身不同經典電影角色，包括他主演的《賭神3之少年賭神》吳鎮宇角色高傲、《功夫》裡元秋演的包租婆、荷李活電影《劫後重生》流落荒島的湯漢斯、《阿拉丁》燈神、孫悟空等，造型爆笑但非常認真。

 

黎明在新歌《七⼗⼆變》MV化身《賭神3之少年賭神》吳鎮宇演的角色高傲。 黎明在新歌《七⼗⼆變》MV化身《劫後重生》流落荒島的湯漢斯。 黎明在新歌《七⼗⼆變》MV化身孫悟空。

歌詞有意思

新歌由WES作曲，何丙監製及編曲、林日曦填詞，他在社交平台分享新歌MV的截圖，留言寫道，「我份人自問已經算喪，但黎喪明，永遠身處另一個維度，邊有人個MV咁樣樣㗎」不少網民都紛紛留言大讚歌詞有意思，尤其是「世界太過沉悶無法改變，為你去變做技安落去表演，哪怕你誤上荒島急需湯漢斯，我盡客串，盡辦法去變想擠出七⼗⼆，來為你東奔走解千種困，無論做打⼿、跑腿都永遠配合，⾓⾊業餘地寄，逐個變想假裝輕鬆項萬能……」

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黎明在新歌《七⼗⼆變》MV化身《阿拉丁》燈神。 黎明在新歌《七⼗⼆變》MV全AI製作，化身不同角色為搏你一笑。 黎明在新歌《七⼗⼆變》MV全AI製作，化身不同角色為搏你一笑。

網民：香港有黎明好幸福

另外，網民大讚天王緊貼潮流，「Leon追上潮流玩AI😆MV超正，歌曲歌詞充滿黎明式嘅金句要用心細味，I Leon，永遠嘅偶像」、「好感動! 聽到哭了! LEON，香港有你好幸運，我地有你好幸福! 感激你從來無離開過香港，感謝你仍然造廣東歌，感恩你給香港人的鼓勵，感動你仍然保持初心! 今日我已經充滿正能量，多謝你!

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