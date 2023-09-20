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娛樂
2023-09-20 14:00:41

黎明演唱會門票明日開售 宣傳巴士游走全港任打卡

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黎明紅館演唱會11月14日開鑼，宣傳巴士近日游走港九各地。

黎明紅館演唱會11月14日開鑼，宣傳巴士近日游走港九各地。

黎明（Leon）宣布今年11月重踏紅館舞台，《Leon 黎明紅館演唱會 2023》在1114日開鑼直至23日共開10場，門票明日(21)正式公開發售，宣傳攻勢早已展開，除了銅鑼灣戶外電視屏幕及紅隧外均見到是次個唱宣傳片及巨型海報外，印有黎明演唱會宣傳照的巴士日前經已出巡， 游走全港鬧市，供粉絲拍照及打卡。

Leon去年底在中環海濱展開兩場《Drive In Ultra: LOVFINITY Vivienne Tam x Leon Lai Fashion Concert》，今年又到新濠影滙綜藝館舉行14場澳門演唱會《黎明Stage on 8演唱會》，相隔兩年再辦紅館個唱即吸引大批歌迷四出撲飛，不過主辦機構呼籲市民應循正式途徑購票，以免受騙及招致損失。

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《Leon 黎明紅館演唱會 2023》共開10場，門票明日起開售。

《Leon 黎明紅館演唱會 2023》共開10場，門票明日起開售。

演唱會詳情

Leon 黎明紅館演唱會 2023

日期:時間:8:15pm

地點:紅磡香港體育館

票價:HK$1180 / $580

城市售票網公開發售

日期:9 21 (上午 10 時起)

網上購票:www.urbtix.hk Urbtix 流動應用程式 電話購票:3166 1288 票務查詢及客戶服務:3166 1100 *本演唱會不設售票處及自助購票機售票

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