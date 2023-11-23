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娛樂
2023-11-23 14:46:08

黎明演唱會｜Leon唱經典廣告歌《如果可以再見你》 炮製全智賢動畫MV勾起無限回憶

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黎明今次紅館演唱會已開到第九場。

黎明今次紅館演唱會已開到第九場。

黎明從11月14日展開的《Leon黎明紅館演唱會2023》，十場演出於今晚舉行尾場。演出以來，歌迷對Leon是次演出一致好評，除了親身感受到巨型天幕的視覺刺激觀感，大家都沉醉於Leon的歌聲之中，快歌環節時全場歌迷更站起來一齊又唱又跳，氣氛High爆。

全十場《Leon黎明紅館演唱會2023》，黎明大唱昔日金曲。 全十場《Leon黎明紅館演唱會2023》，黎明大唱昔日金曲。

連日來很多圈中好友都到場支持，到快歌環節，各嘉賓都忍不住站起來一齊又唱又跳。其中A Music新人凌雪怡Apple更首登紅館，於第九場在《顧家》(同居版)一曲時，擔任和音與Leon對唱，營幕上都見到Apple的大頭鏡頭。為了今次演唱會，更特別製作了《如果可以再見你》MV的動畫版，這首歌是Leon於1998年的金曲，當年Leon邀請了韓國女星全智賢拍攝MV，二人在遼濶的山谷吶喊一幕令樂迷印像難忘。這次製作的動畫版，女主角也是跟着全智賢的原型製作。歌迷們見到吶喊一幕，都即時想起了當年的MV情節，勾起一幕幕的回憶。

而每晚到快歌環節，特別是《Sugar in the Marmalade》的音樂一奏起，全場觀眾便自動站起來一齊跳舞，氣氛高漲，大家一齊邊唱邊跳，直到最後一首歌《我的親愛》，觀眾都依然相當興奮。每晚完場後，大批歌迷都在紅館外等候Leon的座駕離去，希望多見Leon一面。Leon亦深明歌迷依依不捨，每晚都會跟歌迷揮手道別。

今次演唱會，更特別製作了《如果可以再見你》MV的動畫版 動畫版女主角也是跟着全智賢的原型製作。 和記廣告歌《如果可以再見你》於1998年推出，當年Leon起用全智賢擔任MV女主角。 和記廣告歌《如果可以再見你》於1998年推出，當年Leon起用全智賢擔任MV女主角。
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