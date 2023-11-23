黎明演唱會｜Leon唱經典廣告歌《如果可以再見你》 炮製全智賢動畫MV勾起無限回憶

連日來很多圈中好友都到場支持，到快歌環節，各嘉賓都忍不住站起來一齊又唱又跳。其中A Music新人凌雪怡Apple更首登紅館，於第九場在《顧家》(同居版)一曲時，擔任和音與Leon對唱，營幕上都見到Apple的大頭鏡頭。為了今次演唱會，更特別製作了《如果可以再見你》MV的動畫版，這首歌是Leon於1998年的金曲，當年Leon邀請了韓國女星全智賢拍攝MV，二人在遼濶的山谷吶喊一幕令樂迷印像難忘。這次製作的動畫版，女主角也是跟着全智賢的原型製作。歌迷們見到吶喊一幕，都即時想起了當年的MV情節，勾起一幕幕的回憶。