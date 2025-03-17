黎明現身娛樂博覽2025啟動儀式 拋金句鼓勵業界同行

由香港貿易發展局（香港貿發局）主辦的第 29 屆香港國際影視展（Filmart）今日（17日）假香港會議展覽中心開幕，今屆活動有來自34個國家及地區超過750家展商，並設有30多個地區展館，其中包括來印度、柬埔寨、沙特地阿拉伯、法國、馬來西亞、越南及澳洲等新展館，亦迎來捷克共和國和哈薩克等新興市場的加入，促進全球影視文化交流與合作。

今日的香港影視娛樂博覽2025啟動儀式上，邀來香港影視娛樂大使黎明出席，同場還有香港特區政府政務司司長陳國基、香港特區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩、香港貿發局主席林建岳、國家廣播電視總局國際合作司副司長燕旎。