黎明現身娛樂博覽2025啟動儀式 拋金句鼓勵業界同行

由香港貿易發展局（香港貿發局）主辦的第 29 屆香港國際影視展（Filmart）今日（17日）假香港會議展覽中心開幕，今屆活動有來自34個國家及地區超過750家展商，並設有30多個地區展館，其中包括來印度、柬埔寨、沙特地阿拉伯、法國、馬來西亞、越南及澳洲等新展館，亦迎來捷克共和國和哈薩克等新興市場的加入，促進全球影視文化交流與合作。
今日的香港影視娛樂博覽2025啟動儀式上，邀來香港影視娛樂大使黎明出席，同場還有香港特區政府政務司司長陳國基、香港特區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩、香港貿發局主席林建岳、國家廣播電視總局國際合作司副司長燕旎。
黎明擔任今屆香港影視娛樂大使，他站台鼓勵業界同行：「我相信在座每位同學都好努力工作嘅，但係機會嚟講呢，就要等待時機。」認為過去一年都有《破·地獄》、《九龍城寨之圍城》兩套超賣座港產片，對電影界人士是一個很大鼓勵，黎明亦不忘拋金句：「無論電影界、邊個行業都好，只要肯努力，我相信可以做出更佳嘅成績。」黎明續說：「我相信加入呢一行嘅新進朋友，只要有耐性，肯去創新，繼續努力，等待機會，就係咁，呢一行真係，幾時有機會到係冇人知，但要不停不停不停去努力，當一日你ready咗，個lucky star喺你面前出現嘅時候，捉住佢咁就可以發放出嚟。」