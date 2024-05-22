黎明詩臨終前報夢告別梁思浩？ 關寶慧：Nel Nel有搵我

由梁思浩主持的TVB Plus(82台)開台重頭靈異節目《直播靈接觸》，每集會有各門各派玄學大師坐陣，跟觀眾互動解答靈異疑難，更會邀請不同藝人亮相，分享他們的靈異經歷。
有女鬼寄存膠拖鞋
《直播靈接觸》昨晚(21日)一集請來天生陰陽眼的「鬼后」關寶慧任嘉賓，由於她經常拍攝鬼片及靈異節目，「見鬼」機會數之不盡，又揭露在拍戲現場特別多靈異事件發生，她解釋︰「啲靈體好鍾意睇拍戲。」關寶慧如數家珍大爆「撞嘢」經歷，數年前拍戲時準備穿上一對連戲拖鞋，其中一隻無論如何都穿不上，她說︰「對拖鞋係私伙，後來睇返其中一隻明顯細咗一個碼。」請教張芯熏師傅後發現，原來有一隻女鬼寄存在鞋內，最後由師傅請走。
通靈揭小童自殺之謎
關寶慧自爆不少過世好友都會「回來」探望自己或者報夢，當中已故形象指導Nel Nel張學潤亦是其中一位，她說︰「Nel Nel有搵過，但係get唔到佢嘅暗示係乜嘢，問極都唔知。」她感嘆會繼續努力修行，希望有朝一日可以知道故友們的要求。梁思浩亦表示每次有離世好友「到來」，都會感動流淚，亦呼籲大家珍惜眼前人。梁思浩表示亦有類似經歷，歌手好友黎明詩(Stephanie)因病於今年3月28日離世，原來Stephanie臨終前曾報夢跟思浩訣別，他說︰「佢28號走，26號佢嚟搵我，夢中同我講拜拜話『我走喇』，醒咗之後打畀佢屋企人講返，佢哋都唔信，跟住隔咗兩日真係走咗。」為節目不惜消費已故好友。
此外，思浩早前為一家低收入人士的12歲小朋友舉行法事，儀式期間思浩默唸「小朋友有咩想交代」，忽然有把小朋友聲回應話「佢哋好衰爭我筒炸雞」。即時思浩詢問身旁父母，母親聽後淚流滿面，因為答應小朋友生日會買炸雞最後沒買，小朋友因此跳樓自殺。