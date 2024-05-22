黎明詩臨終前報夢告別梁思浩？ 關寶慧：Nel Nel有搵我

由梁思浩主持的TVB Plus(82台)開台重頭靈異節目《直播靈接觸》，每集會有各門各派玄學大師坐陣，跟觀眾互動解答靈異疑難，更會邀請不同藝人亮相，分享他們的靈異經歷。

有女鬼寄存膠拖鞋

《直播靈接觸》昨晚(21日)一集請來天生陰陽眼的「鬼后」關寶慧任嘉賓，由於她經常拍攝鬼片及靈異節目，「見鬼」機會數之不盡，又揭露在拍戲現場特別多靈異事件發生，她解釋︰「啲靈體好鍾意睇拍戲。」關寶慧如數家珍大爆「撞嘢」經歷，數年前拍戲時準備穿上一對連戲拖鞋，其中一隻無論如何都穿不上，她說︰「對拖鞋係私伙，後來睇返其中一隻明顯細咗一個碼。」請教張芯熏師傅後發現，原來有一隻女鬼寄存在鞋內，最後由師傅請走。