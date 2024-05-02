黎明10場澳門駐唱開鑼 押韻金句祝大家歡度五一黃金周假期

黎明(Leon)在澳門新濠影滙綜藝館展開第二季度駐唱演出，橫跨5月至6月共10場「黎明Stage on 8 演唱會2024」昨晚揭開序幕。Leon特地以象徵新濠影滙矚目地標8字形摩天輪「影滙之星」的「8」為專屬演唱會命名；同時也以8字型摩天輪兩環寄意，樂迷與黎明的音樂世界環環緊扣在一起。

昨夜首場座無虛席，Leon以《如果這是情》打頭陣，其後為歌迷送上多首經典歌曲，除了冧爆情歌《對不起，我愛你》、《今夜你會不會來》、《夏日傾情》、《願你今夜別離去》之外，當然亦少不了經典快歌《全日愛》、《火舞艷陽》、《聽身體唱歌》等，當唱出電影《大城小事》主題曲《兩個人的煙火》時，現場螢光幕又是播出戲中他與王菲的溫馨片段。