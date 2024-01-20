黎明4歲來港90年代紅遍半邊天　 化身樂壇金句王親解「唔會空肚食早餐」

在香港歌手的表演舞台紅磡體育館，黎明剛完成了十場演唱會。在1990年代，黎明跟張學友、劉德華和郭富城被稱為樂壇「四大天王」，受歡迎程度不相伯仲。「四大天王」不單是一個稱號，更代表了本地流行文化的一種現象。

黎明又有另一個稱號──樂壇「金句王」，當中的言論，有人認為無厘頭，有人覺得有幽默感或哲理；但都令人印象深刻，難以忘懷。

文：當代中國

黎明金句你懂得嗎？ 親自拆解「空肚食早餐」論

提起黎明的金句，當然首選是「我朝早唔會空肚食早餐」。乍聽之下，真的不太明白，甚至有人指黎明是「認真地說幽默笑話」。這個「空肚食早餐」論，廣泛流傳，直至多年後才由黎明解開謎底。他表示，早上宜先飲一杯暖水，就不會空着肚子食早餐了。

另一同樣不容易理解的「金句」，就是「核心嘅外圍係核心嘅內圍」。究竟「核心的外圍和內圍」論應要怎樣理解？至今仍是一個謎。不論你是否認同黎明是「金句王」，但若仔細咀嚼其言論蘊含的深意，不少都具有啟發性的。