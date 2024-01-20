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娛樂
2024-01-20 08:00:00

黎明4歲來港90年代紅遍半邊天　 化身樂壇金句王親解「唔會空肚食早餐」

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「四大天王」黎明 90年代紅遍半邊天 他更是樂壇「金句王」

在香港歌手的表演舞台紅磡體育館，黎明剛完成了十場演唱會。在1990年代，黎明跟張學友、劉德華和郭富城被稱為樂壇「四大天王」，受歡迎程度不相伯仲。「四大天王」不單是一個稱號，更代表了本地流行文化的一種現象。

黎明又有另一個稱號──樂壇「金句王」，當中的言論，有人認為無厘頭，有人覺得有幽默感或哲理；但都令人印象深刻，難以忘懷。

文：當代中國

黎明金句你懂得嗎？ 親自拆解「空肚食早餐」論

提起黎明的金句，當然首選是「我朝早唔會空肚食早餐」。乍聽之下，真的不太明白，甚至有人指黎明是「認真地說幽默笑話」。這個「空肚食早餐」論，廣泛流傳，直至多年後才由黎明解開謎底。他表示，早上宜先飲一杯暖水，就不會空着肚子食早餐了。

另一同樣不容易理解的「金句」，就是「核心嘅外圍係核心嘅內圍」。究竟「核心的外圍和內圍」論應要怎樣理解？至今仍是一個謎。不論你是否認同黎明是「金句王」，但若仔細咀嚼其言論蘊含的深意，不少都具有啟發性的。

1986年，黎明參加《第五屆新秀歌唱大賽》，憑參賽歌曲《絕對空虛》奪得銅獎。（網上截圖）

黎明《新秀歌唱比賽》出身 觀眾緣佳一致看好能走紅

黎明出生於北京，4歲隨家人移民香港，14歲到英國讀書。直至1985年，18歲的黎明由英返港，之後曾做過電話推銷員及汽車經紀等工作。

他加入樂壇的契機，緣於1986年參加《第五屆新秀歌唱大賽》奪得銅獎（文佩玲獲金獎、許志安獲銀獎）。當年黎明參賽時，已獲得不少人看好，例如有評判認為他有觀眾緣、可塑性大；又有人認為黎明外型好，假以時日可以大紅大紫。

在《新秀》比賽後，黎明獲得一紙歌手合約，惟未被重用。直至1989年，黎明在歌唱老師的推薦下到寶麗金唱片公司試音，受賞識被邀簽約成為旗下歌手。自此，走上歌唱事業的康莊大道。

黎明首張專輯大賣 挾劇集《人在邊緣》高收視 主題曲及插曲勁hit

1990年，黎明推出首張專輯，賣出金唱片銷量25,000張，成績理想，更獲得多個媒體頒發新人獎。

其後，隨着他主演的無綫電視劇《人在邊緣》收視節節上升，令他人氣高企，有助帶動唱片銷量。1991年，他推出第二張專輯，更達到雙白金10萬張銷量，唱片收錄的同名劇集主題曲《人在邊緣》和插曲《如果這是情》，更成為大熱歌曲。

活躍80年代歌手淡出 90年代「四大天王」黎明等迅速冒起

90年代初，香港樂壇正值新舊交替，原本活躍於80年代的歌手，例如許冠傑、林子祥、陳百強、譚詠麟、張國榮、梅艷芳、徐小鳳等，相繼淡出香港樂壇，因而造就新一代歌手，包括黎明、張學友、劉德華和郭富城的「四大天王」、李克勤、Beyond等冒起。

黎明在90年代獲獎無數，當中包括連續9年獲得港台《十大中文金曲頒獎禮》的金曲獎、三度獲得全球華人至尊金曲獎。在無綫《十大勁歌金曲頒獎禮》，四度獲得金曲金獎。

黎明1999年不再領取樂壇獎項 發掘新人衛蘭、JW揚威頒獎禮

他的經典情歌《如果這是情》、《那有一天不想你》、《情深說話未曾講》等，唱到街知巷聞，事業蒸蒸日上。1999年，黎明宣布不再角逐及領取香港樂壇頒獎禮的獎項，專注發展音樂和電影事業。

黎明所言非虛，隨後他不單積極參與音樂、電影的投資和製作，也嘗試發掘新生代歌手，例如衛蘭、王灝兒（JW）都是由他一手力捧出道，同樣憑着靚聲獲得不少音樂獎項，可見黎明發掘新人的眼光很好。　

近年黎明不時推出新歌及舉行演唱會，跟歌迷相聚。他曾表示，作為音樂從業員，要推廣音樂，及鼓勵同業一起做好音樂。他對本地樂壇的積極態度，令人讚賞。寄望他繼續為樂壇注入新力量，發掘更多有潛質的新人，使香港樂壇再度發光發亮。

本文「當代中國」授權刊出，歡迎關注】

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