黎淑賢去世｜傳患抑鬱症逾廿年 靠行山減壓 年初提復出 只寄情動物

關門冷靜行夜山減壓

黎淑賢過去一向予人充滿正能量的印象，亦以四子之母的身份為榮，她更願為四名兒子放棄工作，做全職媽媽。早年她提及大仔因為已經18歲，而且在英國留學，很多事都不用她掛心，而二仔因為平日跟盧惠光同住，假日周末才到她的家住，所以也比較易處理，但三仔及孻仔年紀還小，所以起居飲食、接送及功課都由她親力親為，自己的行程全都是圍繞兒子，加上要應付學校、興趣班、補習班的通訊群組，她坦言有時忙到夜晚也沒停過。

黎淑賢坦言，自己每次感到壓力過大時，都會把自己關在房中一至兩小時，會透過清理雜物、洗澡等方法放鬆自己，她亦會趁小朋友入睡後，獨自行夜山，把一日的事情回帶一次。