黎淑賢去世｜傳患抑鬱症逾廿年 靠行山減壓 年初提復出 只寄情動物

盧惠光前妻黎淑賢今日(26日)傳來在家燒炭身亡消息，據悉家人發現黎淑賢燒炭並陷入昏迷，於是報警，並將她送往律敦治醫院搶救，可惜返魂乏術。有消息指，黎淑賢患有抑鬱症多年，需要定期到醫院接受治療。
關門冷靜行夜山減壓
黎淑賢過去一向予人充滿正能量的印象，亦以四子之母的身份為榮，她更願為四名兒子放棄工作，做全職媽媽。早年她提及大仔因為已經18歲，而且在英國留學，很多事都不用她掛心，而二仔因為平日跟盧惠光同住，假日周末才到她的家住，所以也比較易處理，但三仔及孻仔年紀還小，所以起居飲食、接送及功課都由她親力親為，自己的行程全都是圍繞兒子，加上要應付學校、興趣班、補習班的通訊群組，她坦言有時忙到夜晚也沒停過。
黎淑賢坦言，自己每次感到壓力過大時，都會把自己關在房中一至兩小時，會透過清理雜物、洗澡等方法放鬆自己，她亦會趁小朋友入睡後，獨自行夜山，把一日的事情回帶一次。
最愛《殭屍道長2》角色
今年初，黎淑賢與楊玉梅接受楊紹鴻訪問，當時楊紹鴻問黎淑賢是否想復出，她說︰「玩下，過下戲癮啫。(你老公批准咩？)俾，佢一向都好支持！依家我啲小朋友大啦，依家我只係寄情喺動物身上。(你唔使幫手打理美容王國？)都有，我都唔係幾個月喺外地。」她又提到，自己有戲癮，有學演戲，目的是希望看自己當年的演繹是否正確，那時欠缺人生經歷，所以角色略欠感情，而自己最愛的角色是《殭屍道長2》的舒寧，因為是她最索的角色。