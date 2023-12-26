熱門搜尋:
冬至 聖誕節2023 黎智英 天氣 彩虹邨重建 工展會2023 萬千星輝頒獎典禮2023 新資本投資者入境計劃 甘肅地震 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 叱咤2023 肺炎支原體 YOHO WEST 新聞女王 騙案 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 冬天 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-12-26 19:09:31

黎淑賢去世｜傳患抑鬱症逾廿年 靠行山減壓 年初提復出 只寄情動物

分享：
黎淑賢

黎淑賢一直為四子的生活忙過不停。

盧惠光前妻黎淑賢今日(26日)傳來在家燒炭身亡消息，據悉家人發現黎淑賢燒炭並陷入昏迷，於是報警，並將她送往律敦治醫院搶救，可惜返魂乏術。有消息指，黎淑賢患有抑鬱症多年，需要定期到醫院接受治療。

黎淑賢

黎淑賢曾表示待三仔及四仔入睡後，會獨自去行夜山。

關門冷靜行夜山減壓

黎淑賢過去一向予人充滿正能量的印象，亦以四子之母的身份為榮，她更願為四名兒子放棄工作，做全職媽媽。早年她提及大仔因為已經18歲，而且在英國留學，很多事都不用她掛心，而二仔因為平日跟盧惠光同住，假日周末才到她的家住，所以也比較易處理，但三仔及孻仔年紀還小，所以起居飲食、接送及功課都由她親力親為，自己的行程全都是圍繞兒子，加上要應付學校、興趣班、補習班的通訊群組，她坦言有時忙到夜晚也沒停過。

黎淑賢坦言，自己每次感到壓力過大時，都會把自己關在房中一至兩小時，會透過清理雜物、洗澡等方法放鬆自己，她亦會趁小朋友入睡後，獨自行夜山，把一日的事情回帶一次。

黎淑賢

黎淑賢今年修讀珠寶課程。

最愛《殭屍道長2》角色

今年初，黎淑賢與楊玉梅接受楊紹鴻訪問，當時楊紹鴻問黎淑賢是否想復出，她說︰「玩下，過下戲癮啫。(你老公批准咩？)俾，佢一向都好支持！依家我啲小朋友大啦，依家我只係寄情喺動物身上。(你唔使幫手打理美容王國？)都有，我都唔係幾個月喺外地。」她又提到，自己有戲癮，有學演戲，目的是希望看自己當年的演繹是否正確，那時欠缺人生經歷，所以角色略欠感情，而自己最愛的角色是《殭屍道長2》的舒寧，因為是她最索的角色。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受