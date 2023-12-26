黎淑賢去世｜與老公整年無合照 轉行珠寶生意 拍攝《法與情》預告復出

盧惠光前妻黎淑賢今日(26日)傳來在家燒炭身亡的消息，有消息指家人發現黎淑賢燒炭並陷入昏迷，隨即報警並將她送往律敦治醫院搶救，可惜返魂乏術。盧惠光向傳媒證實黎淑賢離世的消息，並謂︰「阿仔去醫院睇媽媽時，媽媽已經走咗，唔想講太多。」現時有關她燒炭的原因仍有待調查。

與4子感情要好 黎淑賢於1995年參選亞姐獲得亞軍而入行，1998年與盧惠光結婚，誕下盧俊諺(Jacky)及盧俊希(Jovan)。2006年二人離婚收場，離婚後盧惠光獲撫養權，獨力照顧現年25歲的Jacky及18歲的Jovan。翌年黎淑賢改嫁美容醫生許智政，並誕下許溢(Aston)及許量(Martinus)。外表俊朗的大仔Jacky，早年獲電影公司老闆看中，於一部泰國校園電影《The One You Love》擔任男主角，飾演學生王子。

昔日與老公孖公仔出現 四子與黎淑賢的關係非常融合，2017年她表示身為全職媽媽，要照顧4名兒子十分忙碌。而她與老公亦不時在社交平台大放閃彈，經常孖住出席朋友聚會，惟去年7月起，黎淑賢再沒有分享跟老公的合照，就連她的生日，也只見跟朋友慶祝的照片，未見老公出現。去年情人節，黎淑賢大晒跟老公的合照，留言說︰「Happy Valentine's day！有你相伴的日子，即使平凡也很浪漫。」同年3月，亦有分享在家中跟老公慶生的照片。然而，今年的情人節，黎淑賢沒有分享任何合照，就連3月跟老公慶祝的照片亦欠奉，只有她跟細仔外出的合照。