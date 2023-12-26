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娛樂
2023-12-26 17:17:46

黎淑賢去世｜與老公整年無合照 轉行珠寶生意 拍攝《法與情》預告復出

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黎淑賢

黎淑賢與第二任丈夫一直很恩愛，惟近一年已經沒再見到全家幅或二人合照。

盧惠光前妻黎淑賢今日(26日)傳來在家燒炭身亡的消息，有消息指家人發現黎淑賢燒炭並陷入昏迷，隨即報警並將她送往律敦治醫院搶救，可惜返魂乏術。盧惠光向傳媒證實黎淑賢離世的消息，並謂︰「阿仔去醫院睇媽媽時，媽媽已經走咗，唔想講太多。現時有關她燒炭的原因仍有待調查。

黎淑賢

黎淑賢與四子感情十分好，為前夫盧惠光所生的兩名兒子，分別25歲及18歲。

與4子感情要好

黎淑賢於1995年參選亞姐獲得亞軍而入行，1998年與盧惠光結婚，誕下盧俊諺(Jacky)及盧俊希(Jovan)2006年二人離婚收場，離婚後盧惠光獲撫養權，獨力照顧現年25歲的Jacky18歲的Jovan。翌年黎淑賢改嫁美容醫生許智政，並誕下許溢(Aston)及許量(Martinus)外表俊朗的大仔Jacky，早年獲電影公司老闆看中，於一部泰國校園電影《The One You Love》擔任男主角，飾演學生王子。

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昔日與老公孖公仔出現

四子與黎淑賢的關係非常融合，2017年她表示身為全職媽媽，要照顧4名兒子十分忙碌。而她與老公亦不時在社交平台大放閃彈，經常孖住出席朋友聚會，惟去年7月起，黎淑賢再沒有分享跟老公的合照，就連她的生日，也只見跟朋友慶祝的照片，未見老公出現。去年情人節，黎淑賢大晒跟老公的合照，留言說︰「Happy Valentine's day！有你相伴的日子，即使平凡也很浪漫。」同年3月，亦有分享在家中跟老公慶生的照片。然而，今年的情人節，黎淑賢沒有分享任何合照，就連3月跟老公慶祝的照片亦欠奉，只有她跟細仔外出的合照。

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黎淑賢

去年情人節，黎淑賢分享跟老公的合照，但今年欠奉。

《法與情》成遺作

今年6月，黎淑賢宣布搞珠寶公司，7月更大晒她考獲的珠寶國際課程認證，同時亦復出參與拍攝ViuTV劇集《法與情》，雖然只屬客串性質，但當時她分享了不少工作花絮，有網民驚訝問她是否復出拍劇，她回覆：「Yes玩票性質」，沒想到如今成為了她的遺作。黎淑賢在《法與情》中，在首集登場，飾演張立基太太，現身法庭，劇情交代張立基在劇中因一宗交通意外而喪失工作能力，向肇事車主申請索償。

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