黎淑賢去世｜醫生老公曾被指偷食 15年出PO聲稱被騙

黎淑賢曾公開出PO說︰「人……就是活在呼吸與心跳之間,何必相(雙)方痛苦,若是放手。飛翔吧……又何嘗不是一樣。」另外她附上一張寫有「老公不是一種身份,而是一種責任。老婆不是一種稱呼,而是一種守護。成為愛人容易,但要做家人,卻需要兩個人不斷付出、妥協和堅持」照片。此外,她亦上載另一圖片及留言︰「I just wish I knew the truth behind the lies.(我只希望我知道謊言背後的真相)」但有關帖文未幾刪除掉。