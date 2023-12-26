黎淑賢去世｜醫生老公曾被指偷食 15年出PO聲稱被騙

盧惠光前妻黎淑賢今日(26日)傳來在家燒炭身亡的消息，據悉家人發現黎淑賢燒炭並陷入昏迷，於是報警，並將她送往律敦治醫院搶救，可惜返魂乏術。有消息指，黎淑賢患有抑鬱症多年，需要定期到醫院接受治療。今早約6時，黎淑賢透過WhatsApp傳短訊予丈夫許智政，留言「來生再見」。丈夫隨即返回北角住所，發現黎淑賢失去知覺倒臥睡房內，於是立刻報警。
15年曾傳婚變
由於過去黎淑賢不時跟老公大晒恩愛，惟今年情人節、老公的生日，甚至自己的生日，亦未見許智政的蹤影，令人猜測二人的婚姻是否出了問題。翻查資料，許智政曾被傳媒多次拍到跟不同女子約會，亦有報道指黎淑賢因不滿老公頻頻偷食，一度情緒崩潰，煙酒不離手。
黎淑賢曾公開出PO說︰「人……就是活在呼吸與心跳之間，何必相(雙)方痛苦，若是放手。飛翔吧……又何嘗不是一樣。」另外她附上一張寫有「老公不是一種身份，而是一種責任。老婆不是一種稱呼，而是一種守護。成為愛人容易，但要做家人，卻需要兩個人不斷付出、妥協和堅持」照片。此外，她亦上載另一圖片及留言︰「I just wish I knew the truth behind the lies.(我只希望我知道謊言背後的真相)」但有關帖文未幾刪除掉。