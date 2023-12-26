黎淑賢去世｜醫生老公曾被指偷食 15年出PO聲稱被騙

盧惠光前妻黎淑賢今日(26日)傳來在家燒炭身亡的消息，據悉家人發現黎淑賢燒炭並陷入昏迷，於是報警，並將她送往律敦治醫院搶救，可惜返魂乏術。有消息指，黎淑賢患有抑鬱症多年，需要定期到醫院接受治療。今早約6時，黎淑賢透過WhatsApp傳短訊予丈夫許智政，留言「來生再見」。丈夫隨即返回北角住所，發現黎淑賢失去知覺倒臥睡房內，於是立刻報警。

15年曾傳婚變 由於過去黎淑賢不時跟老公大晒恩愛，惟今年情人節、老公的生日，甚至自己的生日，亦未見許智政的蹤影，令人猜測二人的婚姻是否出了問題。翻查資料，許智政曾被傳媒多次拍到跟不同女子約會，亦有報道指黎淑賢因不滿老公頻頻偷食，一度情緒崩潰，煙酒不離手。