黎澤恩拒再回應Mr.前隊友Alan免掀罵戰 直認逾兩年沒見面傾偈

樂隊Mr.將於本周五(9日)在廣州舉行音樂會，早前樂隊在社交平台宣傳，提及《森林》係我哋唱㗎，觸動了樂隊前主音布志綸(Alan)的神經，連環爆seed指「《森林》是我一個人唱」，將成員間的恩怨擺上台，掀起隔空罵戰，樂隊成員黎澤恩(Ronny)以Mr. 舊作《Storm》歌詞「你發病了 吃藥了 也沒法治療」回應，似是暗串Alan。Ronny昨晚出席邵氏新劇《風華背後》煞科宴，被問到《森林》風波解畫，他率先道歉，「如果令任何人有唔問心，我講聲唔好意思，可能係表達上有誤會。」不過，他強調《森林》屬於Mr.的作品，無可爭議。

終於做返個人

Ronny笑言在TVB五年以來，通常角色都是揸刀揸槍，今次在《風華背後》則揸餐刀，「我扮馬拉人，係有錢佬，好溫柔，自係對我不薄，有場戲對Ada姐、朱茵姐同蘇麗珊，同靚女合作好開心。」他笑言，以往連分裂出來的人格都演過，今次算是做返個人。

Mr. 繼續四人演出

談到《森林》風波，Ronny強調出po只是為音樂會宣傳「話『我哋』意思係指Mr.，因為我哋係Mr.嘛！所以就話首歌係Mr.唱，咁大家無可爭議首歌係Mr.唱，等於《海闊天空》係Beyond唱一樣。」對於Alan就事情感不滿，他回應，「你要問一問佢，佢唔開心係佢感受，我哋意思只係想表達首歌係Mr.唱。」他續稱，很多人以為Mr. 在音樂會上只會玩純音樂，他澄清，「我地係4個都會幫手唱歌嘅。因為佢依家唔係Mr.，咁我地當然就係我地唱，咁無理由唔係Mr.唱，跟住請佢做嘉賓要佢唱。」他又強調，Mr.暫時都會以4人形式繼續活動。