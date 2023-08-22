黎燕珊前夫參加睇樓團墮騙案 72歲劉永廣州置業被呃走6萬人仔

現年72歲的黎燕珊前夫劉永於1986年拍亞視劇集《秦始皇》扮演「嬴政」而為人熟悉。近日他跌入買樓騙案，據了解他參加了睇樓旅行團，並看中了在廣州黃埔區兩幢「萬薈瓏寓」的複式新房屋，於是先交人民幣$60,000訂金，豈料，第2次付款的時候，發現是騙案。 劉永本人感慨「點解連老人家嘅血汗錢都要欺騙！」他明天將開記者招待會的分享，更會拿出買樓的文件，與律師一齊見記者。希望藉住這次報導，令市民唔會再唔入圈圖，並告誡香港市民在大陸買樓時要注意的事項。

禁止入境台灣 劉永於70年代加入香港邵氏兄弟成為旗下藝人，並經歷過三段婚姻。首段婚姻與台灣藝人戴良純因為拍劇而火速撻著，惟劉永早年性格暴躁，與戴良純爭執時，用利器劃傷了女方的臉部，險些毀容。女方家人告上法庭，需曾一度協議和解，但家人再以「殺人未遂罪」起訴劉永，最後劉永被判2年6個月的有期徒刑，並需賠償戴良純6百多萬新台幣，但劉永已潛逃返港避過牢獄之災，自始他被台灣封殺，更不能入境。