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娛樂
2023-08-22 17:13:26

黎燕珊前夫參加睇樓團墮騙案 72歲劉永廣州置業被呃走6萬人仔

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黎燕珊前夫劉永誤墮大陸置業騙案。

現年72歲的黎燕珊前夫劉永於1986年拍亞視劇集《秦始皇》扮演「嬴政」而為人熟悉。近日他跌入買樓騙案，據了解他參加了睇樓旅行團，並看中了在廣州黃埔區兩幢「萬薈瓏寓」的複式新房屋，於是先交人民幣$60,000訂金，豈料，第2次付款的時候，發現是騙案。

劉永本人感慨「點解連老人家嘅血汗錢都要欺騙！」他明天將開記者招待會的分享，更會拿出買樓的文件，與律師一齊見記者。希望藉住這次報導，令市民唔會再唔入圈圖，並告誡香港市民在大陸買樓時要注意的事項。

劉永出示訂金收據，沒想到竟然是場騙局。

禁止入境台灣

劉永於70年代加入香港邵氏兄弟成為旗下藝人，並經歷過三段婚姻。首段婚姻與台灣藝人戴良純因為拍劇而火速撻著，惟劉永早年性格暴躁，與戴良純爭執時，用利器劃傷了女方的臉部，險些毀容。女方家人告上法庭，需曾一度協議和解，但家人再以「殺人未遂罪」起訴劉永，最後劉永被判2年6個月的有期徒刑，並需賠償戴良純6百多萬新台幣，但劉永已潛逃返港避過牢獄之災，自始他被台灣封殺，更不能入境。

劉永與戴良純因為拍劇而火速撻著。

與黎燕珊反目收場

返港後的劉永加入亞視，因《秦始皇》一劇而聲名大噪，於92年與黎燕珊結婚，二人育有一子一女，惟婚姻僅維持8年便有指二人關係缺裂，涉與家暴有關。黎燕珊更向高等法院申請禁制令，禁止劉永接觸自己及子女，怕身心受到傷害，在2004年正式離婚。

娶嫩妻最後又離婚

及後劉永到大陸發展，於07年娶年輕他30歲的黃麗，婚姻維持了12年便告結束。到最後劉永需把大陸中山的單位單位賣掉，將一半樓價約幾百萬港元給黃麗燕，以換取兩子的撫養

 

黎燕珊與劉永離婚之後，仍會因為小朋友而一齊見面。

劉永於2019年第三度離婚，更被女方分了一半身家。

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