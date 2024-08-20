黎燕珊升呢做外婆 外孫女腳頭好 一出世婆婆贏全國十佳表演獎

珊姐黎燕珊近日雙喜臨門，日前宣布榮升外婆，大女Wynce誕下女兒Eleana，昨晚再憑舞台劇《雷雨》與男主角兼導演陳培甡一起獲得《第三屆中國表演藝術獎》之「全國十佳表演獎」，《雷雨》主要演員鄧有銀、陳希寶(George)、李浩林及著名服裝設計師陳華國均有出席，同場獲獎還有江美儀、徐小明、曉毅、謝國彰等。

珊姐榮升外婆，在場不少朋友及嘉賓都恭喜她，她稱升級做外婆非常開心，不過就好忙碌，為方便照顧女兒而在其家中坐月，她笑言：「30年前湊女嘅回憶又番晒嚟，幫BB沖涼餵奶都重熟手，外孫女Eleana係8月9日出世，有6磅幾，加上我又要返佛山拍劇，所以都瘦咗5磅，不過幫到阿囡又見住外孫女一日一日長大，就好滿足啦！」她透露女兒已經註冊結婚，計劃修身靚靚之後就大排筵席。