黎燕珊升呢做外婆 外孫女腳頭好 一出世婆婆贏全國十佳表演獎

珊姐黎燕珊近日雙喜臨門，日前宣布榮升外婆，大女Wynce誕下女兒Eleana，昨晚再憑舞台劇《雷雨》與男主角兼導演陳培甡一起獲得《第三屆中國表演藝術獎》之「全國十佳表演獎」，《雷雨》主要演員鄧有銀、陳希寶(George)、李浩林及著名服裝設計師陳華國均有出席，同場獲獎還有江美儀、徐小明、曉毅、謝國彰等。
珊姐榮升外婆，在場不少朋友及嘉賓都恭喜她，她稱升級做外婆非常開心，不過就好忙碌，為方便照顧女兒而在其家中坐月，她笑言：「30年前湊女嘅回憶又番晒嚟，幫BB沖涼餵奶都重熟手，外孫女Eleana係8月9日出世，有6磅幾，加上我又要返佛山拍劇，所以都瘦咗5磅，不過幫到阿囡又見住外孫女一日一日長大，就好滿足啦！」她透露女兒已經註冊結婚，計劃修身靚靚之後就大排筵席。
至於憑演舞台劇《雷雨》演周繁漪獲得《第三屆中國表演藝術獎》之「全國十佳表演獎」，她笑稱是外孫女帶給她的幸運，認真抵鍚，同時更要多謝陳培甡獨具慧眼找她演出，半年內演了8場《雷雨》，每場的感受都好深，尤其感恩由著名時裝設計師陳華國為她設計靚衫及造型還有鄧有銀與劇中阿囝陳希寶和她的互動默契，一起令到《雷雨》演出帶來好口碑。
至於同榮獲《全國十佳表演獎》的陳培甡，由好友徐小明頒獎給他，在台上陳培甡表示：「我覺得呢個獎是屬於《雷雨》團隊的，因為沒有他們就難以廹個戲出嚟，我好多謝每一位演員，更要多謝我弟弟陳華國，佢設計嘅服裝，令到角色好容易表達到出嚟，還有佛山戲劇學院精心打造的布景與好朋友奚仲文亦給予很多意見，感謝大家的付出。」