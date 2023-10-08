黎燕珊從影40年首演舞台劇 羅冠蘭出山擔任戲劇指導

粵劇與舞台劇的融合

身兼男主角、導演和出品人三職的陳培甡，表示非常感謝羅冠蘭老師的指導。他說：「老師已經不再教人，我和老師很想完成一個心願，就是將一個中國人的經典作品搬上舞台，老師一口答應幫我。」羅冠蘭老師對於劇本的人物性格分析，如何用肢體動作表達感情等方面，都給予演員們很多指點，大家一致認為她是一位大師。

首次在香港演出舞台劇的珊姐，這次邀約演出，對她來說是一個全新的挑戰。她說：「對於我來講，在舞台劇上我是一個新生，而南鳳、陳培甡、鄧有銀、陳鴻進都是資深粵劇演員，他們都有豐富的舞台經驗。所以這次羅老師教了我很多舞台演出的理念和技巧，對於演繹繁漪這個角色，羅老師告訴我一定要用丹田氣提高聲線，因為繁漪當時是35歲，不能聲線太低沉。羅老師還教我在演繹角色時要用更多的身體語言和聲音，這些都幫助我提升了不少演技技巧。」珊姐稱，作為演員一直希望能在香港舞台上，演出一齣有水準的舞台劇，「我已經在演藝圈走過40年，這次是我最大的挑戰，有這個機會我感到夢寐以求。」