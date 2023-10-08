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娛樂
2023-10-08 16:27:50

黎燕珊從影40年首演舞台劇 羅冠蘭出山擔任戲劇指導

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羅冠蘭的指導，演員均說受益匪淺，直指對他們的自信心起到了很大的提升。

導演陳培甡，近日找來黎燕珊(珊姐)，合作演出經典舞台劇《雷雨》，陳培甡更找來其戲劇老師羅冠蘭，來指導南鳳、鄧有銀、陳鴻進、黎耀威、呂洪廣和陳希寶等，一班粵劇界資深演員，嘗試來一次粵劇與話劇的跨界合作。

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陳培甡邀請珊姐跨界合作演舞台劇，締造新鮮感及演出突破。

粵劇與舞台劇的融合

身兼男主角、導演和出品人三職的陳培甡，表示非常感謝羅冠蘭老師的指導。他說：「老師已經不再教人，我和老師很想完成一個心願，就是將一個中國人的經典作品搬上舞台，老師一口答應幫我。」羅冠蘭老師對於劇本的人物性格分析，如何用肢體動作表達感情等方面，都給予演員們很多指點，大家一致認為她是一位大師。

首次在香港演出舞台劇的珊姐，這次邀約演出，對她來說是一個全新的挑戰。她說：「對於我來講，在舞台劇上我是一個新生，而南鳳、陳培甡、鄧有銀、陳鴻進都是資深粵劇演員，他們都有豐富的舞台經驗。所以這次羅老師教了我很多舞台演出的理念和技巧，對於演繹繁漪這個角色，羅老師告訴我一定要用丹田氣提高聲線，因為繁漪當時是35歲，不能聲線太低沉。羅老師還教我在演繹角色時要用更多的身體語言和聲音，這些都幫助我提升了不少演技技巧。」珊姐稱，作為演員一直希望能在香港舞台上，演出一齣有水準的舞台劇，「我已經在演藝圈走過40年，這次是我最大的挑戰，有這個機會我感到夢寐以求。」

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黎燕珊感謝羅冠蘭指導，令自己更快融入角色。

經典民國時期話劇

由劇作家曹禺創作的《雷雨》，於1934年首演。此劇以上海民國時期的社會背景為背景，講述了一個複雜的家庭故事，揭示了人性的陰暗面和社會的不公正。劇中的角色個性鮮明，對話生動，情節跌宕起伏，深受觀眾喜愛。這次陳培甡把粵劇和舞台劇元素結合，將為觀眾呈現不同的藝術饗宴。

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《雷雨》一劇演員，包括(前排左一)陳鴻進、黎燕珊、(後排左起)陳希寶、陳培甡及鄧有銀等，落力排練。

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