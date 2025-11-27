黎燕珊與阿姐出入禁區拍劇 不想令仔女擔心定期驗身

TVB「御用靚媽」黎燕珊(珊姐)，獲「醫家健康體檢中心」邀請，為荃灣南豐中心第四間分店開幕擔任剪綵嘉賓，珊姐在開幕禮上分享保健心得，「除堅持每日運動，我最重視的是定期身體檢查，因為預防勝於治療，透過體檢可以了解『三高』是否超標，或身體是否出現其他潛在問題，提早發現至可以及早預防。」
最近珊姐亦忙於開工，身兼兩劇《風華背後》與《璀璨之城》，在《風華背後》與汪明荃(阿姐)及蔡少芬首次合作，劇中她飾演大宅管家，拍攝地點徧遠，不時前要到大嶼山拍攝外景，她笑言：「我們拍的大宅位於禁區，出入需申請禁區紙，所以基本上都要等埋大隊出入，但汪阿姐好多時都會關心問其他演員是否有場口再等埋位，如果冇就叮囑安排其他演員先行離開，真的好貼心。」除了拍劇集，談到舞台劇《雷雨》亦開始籌備巡演安排，預計農曆新年前展開大灣區巡演。
珊姐又指，一般人都最怕做體檢，驚聽到壞消息，但她卻好正面，鼓勵大家以平常心面對，「唔好諱疾忌醫，人生無常，我們要對自己負責，每年進行一次體檢，或做其他檢測都能讓人更安心。如果能夠及早發現問題，便可對症下藥，預防或治療效果會更好。」除了定期體檢，珊姐更有逆齡秘訣，「日常運動同樣重要，即使拍劇工作日夜顛倒，我仍堅持每天早上跑步半個鐘，這個習慣已維持十多年，跑完步整個人氣色都好，健步如飛，感覺非常好，連仔女都讚我有讚我好自律與堅持。」