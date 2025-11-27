黎燕珊與阿姐出入禁區拍劇 不想令仔女擔心定期驗身

最近珊姐亦忙於開工，身兼兩劇《風華背後》與《璀璨之城》，在《風華背後》與汪明荃(阿姐)及蔡少芬首次合作，劇中她飾演大宅管家，拍攝地點徧遠，不時前要到大嶼山拍攝外景，她笑言：「我們拍的大宅位於禁區，出入需申請禁區紙，所以基本上都要等埋大隊出入，但汪阿姐好多時都會關心問其他演員是否有場口再等埋位，如果冇就叮囑安排其他演員先行離開，真的好貼心。」除了拍劇集，談到舞台劇《雷雨》亦開始籌備巡演安排，預計農曆新年前展開大灣區巡演。