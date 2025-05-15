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娛樂
2025-05-15 07:30:00

黎燕珊重返《雷雨》舞台 找來張慧儀合作撞出新火花

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《雷雨》三度重演，陳培甡、黎燕珊已是老拍檔，楊明、張慧儀首擔重任。

《雷雨》三度重演，陳培甡、黎燕珊已是老拍檔，楊明、張慧儀首擔重任。

由陳培甡、黎燕珊主演的話劇《雷雨》，再次回到香港舞台，這次更加入張慧儀和楊明等演員演繹，讓人期待不已。就在昨日的記者會上，主創團隊宣布應觀眾要求，將於61721日再度上演五場，門票從519日起發售。

這次《雷雨》的演員陣容，原本飾演四鳳的鄧有銀，因身體不適辭演，接替她的會是王潔清。張慧儀和楊明這一新組合加入，分別飾演魯大海和魯媽。陳培甡表示，「選角時希望演員與角色相似。」他又對張慧儀能接受魯媽的挑戰表示感謝。畢竟，這角色的年齡設定只約40歲，而過去演出魯媽的都是較成熟的演員。

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珊姐找來張慧儀合作，期待演出有新火花。 張慧儀最怕發台瘟，但她相信一班有經驗的對手。 口碑載道三度重演的《雷雨》，昨日舉行記者會。(左起)王潔青、陳培甡、張慧儀、黎燕珊、呂洪廣、楊明、陳希寶等一起出席。

在會上，黎燕珊幽默地分享她的「希治閣」新綽號，意思是緊張大師，因為她經常追問排戲和演出細節。她的女兒即將於67日出嫁，近日忙著排戲的同時，也在籌備婚禮，她開玩笑說：「我瘦了兩公斤，為了女兒的婚禮，我也要靚嘛！」

同樣是首次參與舞台劇的張慧儀和楊明，均表示緊張，尤其是張慧儀，最害怕在舞台上「發台瘟」，她說：「相信有經驗的前輩們，會幫助我渡過難關。」楊明則透露，「自己是因為珊姐的推薦，才有機會參與這部劇，所以對今次演出充滿期待。」

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而王潔清則感謝黎燕珊在排戲期間的悉心指導，讓她在這次臨時演出中感到安全。她表示，「能夠和這麼多前輩一起合作，自己倍感信心。」這次《雷雨》的重演，不僅是對經典的致敬，更是新舊交融的美妙體驗，期待這班才華橫溢的演員，在舞台上為我們帶來更多精彩瞬間。

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