黎燕珊重返《雷雨》舞台 找來張慧儀合作撞出新火花

由陳培甡、黎燕珊主演的話劇《雷雨》，再次回到香港舞台，這次更加入張慧儀和楊明等演員演繹，讓人期待不已。就在昨日的記者會上，主創團隊宣布應觀眾要求，將於6月17至21日再度上演五場，門票從5月19日起發售。

這次《雷雨》的演員陣容，原本飾演四鳳的鄧有銀，因身體不適辭演，接替她的會是王潔清。張慧儀和楊明這一新組合加入，分別飾演魯大海和魯媽。陳培甡表示，「選角時希望演員與角色相似。」他又對張慧儀能接受魯媽的挑戰表示感謝。畢竟，這角色的年齡設定只約40歲，而過去演出魯媽的都是較成熟的演員。