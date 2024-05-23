黎燕珊 陳培甡獲提名男女主角獎 《雷雨》新光戲院大劇場重演3場

劇作家曹禺經典名著家傳戶曉話劇《雷雨》，去年底由陳培甡、黎燕珊(珊姐)、鄧有銀等搬上西九戲曲中心首演5場，大受觀眾歡迎，不少藝人及歌手跨界捧場，更讚口不絕贏得口碑及票房爆滿。

《雷雨》演出口碑好、受歡迎，陳培甡指已獲《第三屆中國藝術獎》正式通知獲入圍全國十佳表演獎，同時陳培甡與黎燕珊更獲提名男、女主角獎項，將於8月18日的《第三屆中國藝術獎》頒獎禮上揭曉。陳培甡稱：「未知能否獲獎，但有提名已是一件很光榮的事。」在港首度演舞台劇的珊姐說：「無論最後是否得獎，我要多謝評審們，欣賞《雷雨》及各位演員的演出，更多謝培甡哥獨具慧眼，邀請我演周繁漪這個角色。」

《雷雨》重演詳情：

日期： 6 月 24 至26 日 ( 晚上 7 時 30 分)