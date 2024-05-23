黎燕珊 陳培甡獲提名男女主角獎 《雷雨》新光戲院大劇場重演3場

劇作家曹禺經典名著家傳戶曉話劇《雷雨》，去年底由陳培甡、黎燕珊(珊姐)、鄧有銀等搬上西九戲曲中心首演5場，大受觀眾歡迎，不少藝人及歌手跨界捧場，更讚口不絕贏得口碑及票房爆滿。
《雷雨》劇組決定於6月24至26日，假北角新光大劇院載譽重演3場，身兼導演與男主角周萍的陳培甡，日前聯同飾演四鳳的鄧有銀，一起接受黎燕珊擔任主持的《星級品牌文化》訪問，在節目中正式公布重演消息，並於明天公開發售門票。陳培甡透露，今次專程選址新光大劇院重演: 「新光戲院如無意外做到今年底就結業，我在新光演了十多年戲，這個舞台讓我們有很多回憶，剛好新光有期，立即決定在新光重演《雷雨》，亦是很有紀念價值，又留下美好回憶。」
為著旗袍謝絕飯局一個月
身為《雷雨》女主角飾演周繁漪的珊姐，坦言得悉重演，心情真的又喜心又慌，她說：「為了穿上陳華國為我悉心設計的旗袍，再次要接受挑戰減10磅以上，因為尚有一個月就演出，又要謝絕飯局，為咗響舞台靚珊姐，一定要配合角色演好敢愛敢恨的繁漪！」陳培甡透露，整齣劇除了珊姐是資深演員外，其他角色最初決定起用一班粵劇老倌演出話劇。
《雷雨》演出口碑好、受歡迎，陳培甡指已獲《第三屆中國藝術獎》正式通知獲入圍全國十佳表演獎，同時陳培甡與黎燕珊更獲提名男、女主角獎項，將於8月18日的《第三屆中國藝術獎》頒獎禮上揭曉。陳培甡稱：「未知能否獲獎，但有提名已是一件很光榮的事。」在港首度演舞台劇的珊姐說：「無論最後是否得獎，我要多謝評審們，欣賞《雷雨》及各位演員的演出，更多謝培甡哥獨具慧眼，邀請我演周繁漪這個角色。」