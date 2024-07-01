黎燕珊 陳培甡重演《雷雨》 薛家燕讚演得好 倫永亮低調推介

粵劇名伶陳培甡黎燕珊、南鳳、鄧有銀、陳鴻進、黎耀威、呂洪廣及陳希寶等主演的家傳戶曉話劇《雷雨》，早前於新光戲院大劇場重演3場，門票迅速爆滿，當陳培甡拖著黎燕珊、鄧有銀出場謝幕時，觀眾掌聲如雷，珊姐套用劇中對白：「阿平，我哋真係完咗？」銀姐亦用四鳳語氣說： 「阿平，我唔捨得你呀？」而飾演周平的陳培甡就說：「我哋其實最唔捨得係觀眾！」再向觀眾致謝圓滿落幕，似乎亦埋下再有機會重演的玄機。
3場演出亦有不少圈中好友到場欣賞，包括薛家燕、倫永亮、劉家豪、梅小青、王玉環、楊明、莊思明及歐信希等，家燕姐更睇足全場非常投入，她大讚今次跨粵劇與演藝界攜手演出，一眾演員演得非常好，她說：「粵劇演員培甡、鳳姐他們演舞台劇都一樣好精彩，好有獨特之處，令我最驚喜首次睇黎燕珊演舞台劇，繁漪這個角色絕對不易演，但她演繹充滿層次感，還有演阿珊兒子周衝的陳希寶充滿喜感，演到這個角色的純真一面，整齣劇冇冷場，好好睇呀！」她透露雖然都有人斟她演舞台劇，不過自己好難專心度到兩三個月排練，所以只能欣賞別人演出。
低調捧場的倫永亮，欣賞過後也忍不住在自己個人社交平台分享觀後感，他說: 「看了一齣非常精彩的舞台劇《雷雨》，我不得不作出推薦，這是非一般的演出，奧斯卡獎！」
歐信希：難得演員發揮好突出
至於歐信希亦趕得及睇尾場，他稱以前有睇過粵語長片《雷雨》，今次睇舞台劇版本，想不到難得的好，「各演員發揮好突出，尤其睇到珊姐黎燕珊在舞台上將角色繁漪，一口氣由痴情到發狂的情緒演繹，睇得好肉緊，令觀眾都不禁要拍手讚好，更希望這齣舞台劇能繼續演出，讓作品傳承落去更多年青人可以欣賞。」歐信希又希望有機會能夠遇到一班資演演員一齊合作，提升自己演技。
黎燕珊不捨周繁漪 期待後會有期
黎燕珊對於今次再度重演舞台劇《雷雨》，她說：「一連三個晚上，在新光大劇院的舞台上，重演《雷雨》舞台劇，繼續多謝培甡哥獨具慧眼搵我做這個角色，連日來收到及看到很多朋友給我的讚賞、支持留言，深深多謝大家鼓勵與肯定，從當初自己有點顧慮，能否一口氣演近4個小時，繼而愛上和團隊們的合作，到尾塲演繹周繁漪是在享受角色下完成，當然實在不捨，但更加期待『後會有期』！」珊姐更感謝台前幕後團隊，因為每一位的用心盡力，成就了讓大家讚賞的舞台劇《雷雨》。