黎燕珊 陳培甡重演《雷雨》 薛家燕讚演得好 倫永亮低調推介

低調捧場的倫永亮，欣賞過後也忍不住在自己個人社交平台分享觀後感，他說: 「看了一齣非常精彩的舞台劇《雷雨》，我不得不作出推薦，這是非一般的演出，奧斯卡獎！」

歐信希：難得演員發揮好突出

至於歐信希亦趕得及睇尾場，他稱以前有睇過粵語長片《雷雨》，今次睇舞台劇版本，想不到難得的好，「各演員發揮好突出，尤其睇到珊姐黎燕珊在舞台上將角色繁漪，一口氣由痴情到發狂的情緒演繹，睇得好肉緊，令觀眾都不禁要拍手讚好，更希望這齣舞台劇能繼續演出，讓作品傳承落去更多年青人可以欣賞。」歐信希又希望有機會能夠遇到一班資演演員一齊合作，提升自己演技。

黎燕珊不捨周繁漪 期待後會有期

黎燕珊對於今次再度重演舞台劇《雷雨》，她說：「一連三個晚上，在新光大劇院的舞台上，重演《雷雨》舞台劇，繼續多謝培甡哥獨具慧眼搵我做這個角色，連日來收到及看到很多朋友給我的讚賞、支持留言，深深多謝大家鼓勵與肯定，從當初自己有點顧慮，能否一口氣演近4個小時，繼而愛上和團隊們的合作，到尾塲演繹周繁漪是在享受角色下完成，當然實在不捨，但更加期待『後會有期』！」珊姐更感謝台前幕後團隊，因為每一位的用心盡力，成就了讓大家讚賞的舞台劇《雷雨》。