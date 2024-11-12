黎瑞恩唔扮美少女戰士 以「白玉剩女」古裝現身做善事

「香港藝人高爾夫協會（AGA）」今年成立20周年，為秉持「豐富高球生活，團結藝人力量，以服務社會為己任」的宗旨，日前於唯港薈酒店舉行「香港藝人高爾夫協會20週年慈善晚會」，近半百位星級會員及嘉賓踴躍支持，齊心共襄善舉。當晚以「古裝」主題，眾人打扮予人感覺像是穿越時空，十分熱鬧。
出席慈善晚會的嘉賓更是星光熠熠，包括：AGA會長黎瑞恩（小恩子）、邵美琪、蔡一智與太太、蘇志威、鄭希怡、林漪娸、陳展鵬、單文柔、鄧兆尊、劉丹、滕麗名、郭佩文、陳淑蘭、張名雅、譚嘉儀、譚玉瑛、區永權及劉威煌等，筳開28席，全場超過三百位善長仁翁。
此次晚會以近年流行的古風為主題，出席的會員及賓客皆以古裝扮相悉心打扮，現場布置亦配合中國古代風，十分好玩。會長小恩子則以一襲白色古服長裙，再搭配白色絲帶及高髮髻古裝頭，仙氣十足，幽默表示：「我係白玉剩女，剩低個剩呀！好開心今晚見到咁多嘉賓都悉心打扮，一齊慶祝很有意義的20周年，更加要多謝贊助今晚場地布置的製作公司及各位善長仁翁，希望籌到更多善款，以後可以幫助更多有需要的人，搞更多慈善活動。」
小恩子並表示會將當晚籌得的部份善款，撥捐「醫道惠民」為腦損傷兒童、罕見疾病兒童提供中醫復康義診服務，並為傷健兒童的家長供腦脊護理健康培訓。