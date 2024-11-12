黎瑞恩唔扮美少女戰士 以「白玉剩女」古裝現身做善事

黎瑞恩以仙女look出現，有人以為她扮觀音，但她指自己是白玉剩女。

「香港藝人高爾夫協會（AGA）」今年成立20周年，為秉持「豐富高球生活，團結藝人力量，以服務社會為己任」的宗旨，日前於唯港薈酒店舉行「香港藝人高爾夫協會20週年慈善晚會」，近半百位星級會員及嘉賓踴躍支持，齊心共襄善舉。當晚以「古裝」主題，眾人打扮予人感覺像是穿越時空，十分熱鬧。

出席慈善晚會的嘉賓更是星光熠熠，包括：AGA會長黎瑞恩（小恩子）、邵美琪、蔡一智與太太、蘇志威、鄭希怡、林漪娸、陳展鵬、單文柔、鄧兆尊、劉丹、滕麗名、郭佩文、陳淑蘭、張名雅、譚嘉儀、譚玉瑛、區永權及劉威煌等，筳開28席，全場超過三百位善長仁翁。