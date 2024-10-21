黎瑞恩母女檔跳唱超驚喜 指囡囡唔會出道寧做其他行業

黎瑞恩《V Union恩賞．演唱會2024》一連兩日在西九文化區戲曲中心大劇院舉行，來到第二場(20/10)狀態大勇的黎瑞恩，交出200%努力，為樂迷帶來難忘的一夜，最後感觸落淚，多謝大家多年來的不離不棄。 黎瑞恩在台上跟觀眾熱情打招呼，相隔六年再次見面，很掛念觀眾，唱出超過40首歌曲，其中不乏跳唱歌曲，絕對展現出認真籌備後的成果。

第二晚繼續有黎瑞恩和女兒Sheree以粉紅孖公仔姿態現身，伴隨超過20位舞蹈員唱跳《心急人上》和《美少女戰士》，合拍程度更勝第一場，贏得全場掌聲。黎瑞恩表示：「囡囡發覺原來做歌手好辛苦，要記歌詞和舞步，雖然好喜歡唱歌跳舞，不過唔會出道，都係做返同而家讀書有關嘅職業會舒服啲。」緊接黎瑞恩邀請兒子一同到台上，三人一同跟台下觀眾大合照，場面溫馨。黎瑞恩之後唱跳《自動消失》和《陽光路上》，充滿活力。

來到安歌環節，黎瑞恩表示：「有幾多次encore就睇下大家叫得幾大聲。」她笑言隔籬飯香，喜歡唱其他人的歌，所以歌迷點的歌她今晚都唱給大家聽，《愛你會是多淒美》、《豐彩依然》、《等到今夜》等。當演唱《雲上的日子》時，黎瑞恩感動萬分，「過了咁多年大家仲對我咁好，仲咁支持我。今日唔知聽日事，唔知仲有冇機會同大家唱歌。今次演唱會的歌單我好喜歡，希望喺你哋嘅生命裏面，曾經有呢個演唱會出現留下印象。」 黎瑞恩鼓勵大家將心意轉化為愛心善款捐款予「快樂港仁」，10月是世界中風月，是次捐款幫助中風的病人可以接受免費針灸治療，造就更多健康快樂香港人。是次演唱會一共籌得20萬善款。演唱會完結後，黎瑞恩翌日便要為舞台劇讀稿，未有休息繼續工作，期望下次再跟大家見面。