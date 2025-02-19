黎瑞恩考緊旅遊巴牌 夢想開「老人樂園」讓長者安享晚年

昨日黎瑞恩（小恩子）的生日，她在生日前到新城廣播接受李有毅（Ben）和兒子李國煒（Benson）主持的《Ben同Benson Chur到行》錄音訪問，新城知訊台台長程凱欣專程送上生日蛋糕為壽星女慶生，令小恩子十分驚喜又感動。 小恩子許願及切蛋糕後，提到生日願望：「希望大家和和平平、大家開開心心，最重要身體健康。一對仔女都有同我慶祝，但我叫佢哋唔使買禮物畀我，因為都係用我錢買，等佢哋賺到錢先買。」談到新一年大計，她透露下半年會四出登台，又會開演唱會和舞台劇，笑言是驛馬星動。

節目中，小恩子暢談她的演藝事業、慈善工作以及夢想。憶起2022年因疫情取消的演唱會，去年才在短短兩個月內成功舉辦了《黎瑞恩V Union恩賞.演唱會2024》，她坦言雖然時間緊迫，心理壓力巨大，但觀眾的熱烈反應讓她感到無比滿足，尤其是女兒擔任個唱的嘉賓，母女同台的溫馨畫面讓全場觀眾驚嘉不已。 小恩子表示：「其實係有一日我喺屋企練歌，佢見到就話『媽咪，呢首我識』，我就忽發奇想，不如搵佢做嘉賓，就係咁。」

眾所周知小恩子熱衷行善，她這顆善心，是從小受到父母和老師的教導，認為幫助他人是理所當然的事情：「做善事唔係話一百個人，或者二百個人一齊去做先叫善事，日常生活中，拖老人家過馬路或者幫人影張相都係善事。」她指自己的理想世界是希望大家和睦相處，大家都開開心心、平平淡淡，因為平凡是福。」 她亦有一個宏大的願望，就是建立一個「老人樂園」，讓長者們安享晚年，她盼望道：「我希望啲老人家可以喺呢到同朋友一齊生活，得閒跑吓步、游吓水，又有職員睇住。」小恩子解釋：「呢個構思係唔知邊到睇到個老人村，啲老人家喺晒入面住。我哋老咗又唔想打擾啲仔女，咁成班朋友都一齊老，我哋話不如去泰國起間屋，每個人有獨立房，食飯就一齊。」 經常周遊列國的小恩子，除了擁有私家車及電單車牌，最令人意外的，她現正在考旅遊巴牌，V她笑言：「因為我有架好大嘅旅行車，其實用私家車牌都揸得，但我想再揸架大部啲，所以要考旅遊巴牌，但我未考到。」