黎瑞恩重提胰臟兩腫瘤奇蹟消失 做人冇煩惱：我連死都唔驚！

小恩子和譚玉瑛是藝人高爾夫球協會的成員，兩人經常相約打高爾夫球，小恩子表示：「估唔到阿譚你會打波，仲好勤力，係乖學生。」譚玉瑛即笑言：「我係初哥，同小恩子喺藝人高爾夫球協會一齊打波，有好多藝人參加，好有親切感，最開心係打完波一齊食飯。」藝人高爾夫球協會是一個非牟利慈善機構，經常會舉行籌款幫助低收入家庭、獎勵讀書成績優異的小朋友及派糉等慈善活動，小恩子坦言：「做藝人要有社會責任，要為社會作出貢獻，所以有能力就去做，唔一定出錢，出力都得，其實我細個係讀基督教學校，本來信主，但最近都聽多咗佛偈，乜都聽吓，最緊要心正。」譚玉瑛透露多年前與男友在某餐廳巧遇小恩子，對方竟然送她一支紅酒，並稱：「侍應攞住支紅酒過嚟，話『係黎小姐請你飲』，我就舉起隻杯多謝你，我心諗，你咁得意嘅，同你唔熟，但你又咁好，畀多支酒我飲。」小恩子笑言：「一睇就知你係酒仙啦！」小恩子又指這些情況經常都會發生，皆因她希望看到身邊人開心，只是有時都會撞板，她說：「對人好人哋未必鍾意，人哋會心諗做咩啫？你想點？我都唔會理，會照做，可能我熱情得滯，應該學習吓唔好咁熱情，但都好難。」