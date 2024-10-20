黎瑞恩開騷見fans眼濕濕 孖囡囡跳唱《美少女戰士》

一連兩場的黎瑞恩《V Union恩賞．演唱會2024》，於10月19日在西九文化區戲曲中心大劇院揭幕，與歌迷相隔相隔八年未有見面，黎瑞恩以《發誓》一曲跟大家打招呼，歡呼聲隨即四起，令她感動地表示：「我想喊添，我要冷靜一下先！」

穿上一襲華麗白色長裙的黎瑞恩以一連串金曲開場，包括《多情》、《愛你一定快樂》、《愛你這樣傻》，之後興奮地跟大家説：「有八年無見了？你哋過成點啊？我過得好好。今次演唱會場地只有兩日時間，所以製作團隊今朝一早先入台，我係開騷前一日無係場地總綵排，都係今日先踏足舞台，如果有做得唔好嘅地方，請大家多多包函！有無人2002年有睇我演唱會？有22年歷史了，今晚一齊懷緬過去。」