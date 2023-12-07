黎美言轉型創出一片天 感慨做女團收入近乎零

昔日HotCha成員黎美言(Winkie)、02港姐季軍胡家惠、商台主持翁樂茵、資深演藝人龐秋雁等日前出席「香港女人行表揚會」。會上旨在表揚不同行業和階層的女性先驅，歌頒她們為了家庭、子女、社會及環境作出重大貢獻，展現女性獨特的真善美和優雅堅韌，全晚頒發共十個獎項，「女人行表揚會」及「女人心世界」創辦人莫秀笠（Jess Mok）、「香港女人行表揚會」主席馬倩儀（Cindy）及「幸福傳聲基金會」創會主席林海（Andrew）特地到場支持。

HotCha成員黎美言（Winkie）近年積極轉型，先後成立拳擊舞蹈學校及娛樂公司，成績有目共睹，因而獲頒「女青年影響力」獎項。對此Winkie感性表示：「我做生意七年裡所得到嘅獎項，比以往喺娛樂圈攞獎更開心！以前攞嘅音樂獎項都係好辛苦、好開心，不過當時係三個人一齊努力；但係當我剩返自己一個人，我係非常吃力！我好感謝上帝俾機會我去創業，讓我心態歸零，由一個泰拳助教教練學起。」 她表示當時好多人都會問為何她做女團，會去教拳，她說︰「其實做娛樂圈九成都係無乜錢，做組合又要分好多份，當我做咗幾年之後，我好任性地追音樂夢，但係我又要養屋企，無錢點得㗎？所以朋友鼓勵我轉型，將娛樂圈嘅價值轉移去做生意，起初我都無乜信心，但係試過幾年無收入之後，我發現上帝係要我去創業，我依家嘅收入比起做藝人時高出好多好多！今日攞到呢個獎，為我打下一支強心針，我會繼續努力做音樂，帶畀大家健康快樂。」

2002年香港小姐季軍、湯水品牌創辦人胡家惠（Cathy）熱心公益，不時為弱勢送上暖心湯水，滋潤無數人心；談到獲表揚為「女創業家」時，Cathy即以自身經歷鼓勵女性：「傳媒都用『過山車』去形容我嘅經歷，熟悉我嘅朋友都知道我經歷離婚、自殺、患上躁鬱症，躁鬱症係非常可怕，我可以三日唔沖涼、唔食嘢、唔飲水，淨係瞓覺；但係三日之後我又會精力充沛，三日都唔使瞓覺，可以返工搏殺，如是者呢段時間維持咗兩年。以前我同前夫一齊創辦公司甚至上市，突然間我變成一個單親媽媽，個個都以為我分咗好多身家，其實我一蚊都無分，因為我有骨氣！女人可以幫男人打天下，自己亦都可以創一番天下，雖然辛苦，但係我由零開始創立我嘅『靚湯』事業，估唔到『靚湯』唔只成為我嘅收入支柱，仲救返我條命，令我搵返自己。」

胡家惠

浸會大學電影學院表演系客席導師、資深演藝人龐秋雁（Annike）熱忱於戲劇教育，致力培育新一代發展演繹藝術，早年她攜手妹妹成立「音樂兒童基金會」，為基層兒童免費教授音樂，讓他們重燃希望和目標。Annike在「社會貢獻」獲得表揚，她坦言獎項意義重大：「得到呢個獎對我嚟講係一個鼓舞，我希望盡一點綿力，為香港社會帶來免費嘅音樂教育，令更多兒童可以學到音樂。女性係要人錫嘅，不過無人錫你，你都記住要錫自己！」

龐秋雁

至於，商業電台知名主持翁樂茵（Venus）則成為「家庭貢獻」界別的表揚女性， Venus 是電台節目主持及監製，同時亦是一位媽媽，她經歷婚姻傷痛，亦經歷囡囡被丈夫擅自帶走出境2個月，最後憑信仰及法庭幫助，在海外搵返失聯的囡囡；現時她除面對離婚官司外，更重要承擔照顧囡囡的責任，為改善囡囡發展遲緩問題，她修讀晚間課程，成為認證playgroup導師，現在她業餘在兒童教育及復康機構以興趣班性質服務SEN學童，幫助囡囡同時，亦幫助有需要學童。Venus領獎時笑言：「上次攞獎應該係廿年前，無諗過成為媽媽之後都可以被表揚，我都好想鼓勵媽媽們，要對自己好啲、相信自己，我哋一齊加油。」