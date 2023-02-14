黎耀祥鄧萃雯與《巾幗梟雄》監製編劇見面 有望開拍續集？

由黎耀祥及鄧萃雯領銜主演嘅TVB劇集《巾幗梟雄》當年深受歡迎，亦分別憑「劉醒」、「九姑姐」角色勇奪視帝及視后；繼而再因《巾幗梟雄之義海豪情》再次奪得視帝、視后寶座，唔少觀眾都盼望有朝一日二人可再度合作出演《巾幗梟雄4》。日前，黎耀祥和鄧萃雯分別於社交平台分享與對方及《巾幗梟雄》監製李添勝、編劇張華標聚會嘅照片。

鄧萃雯：九姑娘是難以忘懷的好角色

黎耀祥以「兩位恩師，一位好拍擋」形容李添勝、張華標及鄧萃雯；鄧萃雯則撰寫長文回顧當年拍攝點滴，大讚監製和編劇功力：「一劇之本，沒有好劇本就沒有後來的好成績。」又表示九姑娘係自己畢生難以忘懷嘅好角色：「有些戲拍完就只是過眼雲煙，自己都會忘記演過什麼，但四奶奶與九姑娘的某些特質已成為我本人的一部份。」鄧萃雯更留下「再等下一次的天作之合」#hashtag，令網民懷疑係咪有望拍續集。

網民紛紛期待巾幗梟雄4

貼文發布後，唔少網民紛紛留言表示期待，例如「期待您們再次的合作,鄧萃雯小姐仍然充滿吸引力。」、「這是可以期待巾幗4了麼」、「是要拍4的巾幗意思嗎」、「啊啊啊啊啊啊啊，快點再合作吧！！！太期待了！！！！」、「快拍巾幗4了啦」及「哇哇哇，念念不忘，必有重聚！期待你們下一次的合作盡快發生」等等。

其實，黎耀祥及鄧萃雯都曾公開表示有意接拍續集，不過當中涉及唔少因素影響開拍。2020年開始已傳出消息將開拍《巾幗梟雄4》，鄧萃雯曾表示自己已將檔期騰空；黎耀祥又曾回應開拍時間，坦言自己同樣隨時可以埋位，但唔知何解一直延後。有傳，當時受疫情影響，加上資方突然撒資先令拍攝擱置。