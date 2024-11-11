黎芷珊到訪戰場變王祖藍遊汕頭 由《一條麻甩》系列頂上

黎芷珊主持的《戰場上》原定播出10集，宣傳反戰、和平訊息，奈何有網民質疑節目偏頗，令節目僅播出兩集便告腰斬，有網民對此大感婉惜。據了解，通訊事務管理局（通訊局）至11月8日收到約570宗投訴。無綫由今日起安排王祖藍主持的《一條麻甩在汕頭》在該時段播出。

王祖藍主持的《一條麻甩在東莞》當時在myTV SUPER或周六晚翡翠台播出均獲得不少迴響及正評。今次祖藍轉移到汕頭食買玩，將會帶大家去到汕頭小公園的鎮邦美食街，及位於龍眼南路的網紅美食街，分別品嚐了薄殼宴、潮汕粽、中式潮茶、特色咖啡、峽山蓮藕湯等。

祖藍對潮汕生醃海鮮讚不絕口，吃時還先後呼喚了老婆不止五次，幾乎看到每一款海鮮也想起李亞男：「呢個我老婆開心到爆喇」、「我老婆每晚都睇吃播」、「下次要帶我老婆嚟」；就算不提老婆，祖藍開口埋口也是提女兒，果真百分百好老公、好爸爸。祖藍事後笑言生醃海鮮好食到停唔到口：「無論龍蝦、羔蟹同埋紅魔蝦都爆晒膏，而且啲龍蝦肉真係好晶瀅通透，睇見已經好想食。佢哋啲生醃汁仲要唔係獨沽一味，唔怪之得我見到好多藝人都有嚟幫襯。」祖藍又強調該批海鮮全是來自潮州的本地貨，而且是真正的海鮮而非養殖河鮮。

除了美食，祖藍還「人一世物一世」地品嘗了潮汕特色咖啡—咸菜咖啡及皮蛋咖啡，只見祖藍全程飲到眉頭深鎖，當中展現的「噁啃表情包」更是相當有記憶點，但反而令人對該批特色咖啡更加好奇。除了吃盡美食，祖藍首兩集還介紹了潮汕的歷史及特色文化—潮汕民族舞英歌舞，在小朋友指導下即席學習英歌舞姿態的祖藍，全程似模似樣、且平衡力一流。另祖藍還閒逛了汕頭的文創店，更獲店長親手繪畫的「漫畫祖藍」，氹得祖藍相當開心。