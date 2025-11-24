黎芷珊訪問王嘉爾 自嘲冇人識冇master

一連兩集台慶綜藝節目《芷珊再約王嘉爾》，昨晚(23日)播出首集。王嘉爾(Jackson)自揭曾做醫美與「啪骨」，更表示：「人哋唔公開啫，我公開。喺韓國，有啲叫整骨，我都係30歲之後開始。」觀眾大讚Jackson坦承。

芷珊問Jackson出街「麻唔麻煩」，Jackson貼地回答：「講真嗰句，冇人在乎……因為你行出街，冇人會望」、「簡簡單單你(作為藝人)就咁行出去冇人會睬你，你覺得自己係邊個先？」更笑說自己在香港冇人識：「有時去換身份證都係一、兩個左右(認到係王嘉爾)。」

