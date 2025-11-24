熱門搜尋:
娛樂
2025-11-24 22:30:00

黎芷珊訪問王嘉爾 自嘲冇人識冇master

Jackson今次訪問盡顯真實一面，坦蕩蕩回答敏感問題。

一連兩集台慶綜藝節目《芷珊再約王嘉爾》，昨晚(23日)播出首集。王嘉爾(Jackson)自揭曾做醫美與「啪骨」，更表示：「人哋唔公開啫，我公開。喺韓國，有啲叫整骨，我都係30歲之後開始。」觀眾大讚Jackson坦承。

芷珊問Jackson出街「麻唔麻煩」，Jackson貼地回答：「講真嗰句，冇人在乎……因為你行出街，冇人會望」、「簡簡單單你(作為藝人)就咁行出去冇人會睬你，你覺得自己係邊個先？」更笑說自己在香港冇人識：「有時去換身份證都係一、兩個左右(認到係王嘉爾)。」
 

Jackson唔止靠樣，一身線條亦是賣點。 靚身型背後，當然要下苦工。 自言廣東話咬字不清，惹來不少負評。

醉到瞓街

香港土生土長的Jackson，是首位到南韓發展當練習生，並成功出道的男歌手，廣東話、普通話、英文或韓文都難不倒他。但Jackson自嘲「冇一個係master」，更直認曾因唱廣東話歌咬字不佳惹負評：「啲人會話你唱乜、你有懶音呀。其實廣東話我有時都好有信心，但睇完評論後，發覺原來唔係嗰件事。」

Jackson在節目中大談低谷期的過程及感受，他坦認一度以酒精麻醉自己：「我真係有時亂到都唔知自己點過，有時飲到醉晒咪瞓街囉，我係完全唔會相信自己會去搵酒呢條路去逃避……因為由細到大都覺得麻醉自己有鬼用咩……所以話講道理我都識，但真係到自己個situation時，又唔得喇。」
 

