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娛樂
2024-01-15 21:24:51

黎諾懿化身「街巿教煮」傳授美味關鍵 李施嬅留學獨居練出好廚藝

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生活

建華集團主席凌偉業，與黎諾懿、李施嬅為「新春家有廚神，廚神家有！」活動揭幕。

 

黎諾懿李施嬅等，今日於青衣市場出席「香港街巿」推出「新春家有廚神，廚神家有！」新年企劃黎諾懿即席變身「街巿教煮」，示範星級自家團年菜式「鮑你黃金滿屋皇子雞」，獲入廚多年的師奶稱讚之餘，亦吸引不少「廚齡」較淺的年輕人駐足圍觀偷師，大受青衣街坊歡迎

 

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黎諾懿、李施嬅等，出席「香港街巿」推出的「新春家有廚神，廚神家有！」企劃。

暖男爸爸示範星級團年菜

 

黎諾懿表示家人向來著重儀式感，團年飯更是每年的「重頭戲」，已預計團年及開年飯當晚會親自下廚煮「九大簋」，大宴親朋，笑言最重要是讓太太保持「十指不沾陽春水」的狀態，專心照顧兩個兒子，果然是個滿分的「愛妻號」他說：「新年菜式當然要講意頭，所以都是在傳統的年菜中取得靈感，既要好意頭，又不想太難煮，始終這個食譜是希望全港市民也能在家中『複製』，甚至入廚資歷較淺的人也能夠應付。這個『鮑你黃金滿屋皇子雞』，有鮑魚、金蠔及健康農場皇子雞，具體面之餘，做法又簡單，希望大家都鍾意。」

 

 

帶仔街上買餸當親子

黎諾懿直言新鮮食材是美味關鍵，所以放假時必定到街巿「報到」，亦喜歡帶大兒子「小春雞」同行，事關「小春雞」似媽咪般精靈，深得檔主歡心，笑言令他享受到「父憑子貴」的榮耀他說：「最錦上添花是太太與兒子對我產生了少許祟拜感，成了我繼續煮下去的動力，而且我覺得煮食是一項很好的親子活動， 可以一邊買餸，一邊教導『小春雞』不同的食材，不同的配搭

 

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施嬅昨晚失落TVB頒獎禮，但她直言《新聞女王》橫掃多獎，自己有份參拍攝，因此一樣高興。

食才新鮮是美味關鍵

入得廚房出得廳堂李施嬅，不時在社交網站分享美食，她說：「我是因為愛吃才開始學煮食，以前加拿大讀書時獨居，為了吃得更好便開始學煮飯，由一竅不通到煮得一手好菜，過程極具滿足感。」施嬅又指，煮餸最重要是挑選新鮮食材，只要到香港街市旗下任何一個街巿入貨，便是信心保證，新鮮食材只需簡單調味便可，初學者也能從中得到滿足感，再拾級而上挑戰『大餸』

化身「美女助手」的施嬅，試食後亦直豎姆指，嚷著要跟黎諾懿學廚。她說：「將鮑魚放入健康農場皇子雞的肚子內，再落鮑汁慢煮，這個做法相當聰明，令雞與鮑魚的鮮味互相融合；而金蠔煎香後不止塗上蜜糖，更以桂花的獨特清香令這道菜更上一層樓，加上色彩繽紛的水果甜椒及牛油生菜，營養均衡，老少咸宜，簡直是完美的團年菜

 

街市買餸買餸參加團年大激賞

現凡親臨香港街市旗下的21個街市，參與「三重新年激賞」，市民毋須消費亦可領取總值$2,800,000的商戶優惠券賀年利是，以及消費滿$38參加團年大激賞，禮品總值超過$1,880,000，緊記通知各區親友，一家大細齊齊去買餸兼領取新年優惠

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黎諾懿示範賀年菜「鮑你黃金滿屋皇子雞」。

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