黎諾懿化身「街巿教煮」傳授美味關鍵 李施嬅留學獨居練出好廚藝

黎諾懿、李施嬅等，今日於青衣市場出席「香港街巿」推出的「新春家有廚神，廚神家有！」新年企劃。黎諾懿即席變身「街巿教煮」，示範星級自家團年菜式「鮑你黃金滿屋皇子雞」，獲入廚多年的師奶們稱讚之餘，亦吸引不少「廚齡」較淺的年輕人駐足圍觀偷師，大受青衣街坊歡迎。

暖男 爸爸 示範星級團年菜

黎諾懿表示，家人向來著重儀式感，團年飯更是每年的「重頭戲」，已預計團年及開年飯當晚會親自下廚煮「九大簋」，大宴親朋，笑言最重要是讓太太保持「十指不沾陽春水」的狀態，專心照顧兩個兒子，果然是個滿分的「愛妻號」。他說：「新年菜式當然要講意頭，所以都是在傳統的年菜中取得靈感，既要好意頭，又不想太難煮，始終這個食譜是希望全港市民也能在家中『複製』，甚至入廚資歷較淺的人也能夠應付。這個『鮑你黃金滿屋皇子雞』，有鮑魚、金蠔及健康農場皇子雞，具體面之餘，做法又簡單，希望大家都鍾意。」

帶仔街上買餸當親子

黎諾懿直言新鮮食材是美味關鍵，所以放假時必定到街巿「報到」，亦喜歡帶大兒子「小春雞」同行，事關「小春雞」似媽咪般精靈，深得檔主歡心，笑言令他享受到「父憑子貴」的榮耀。他說：「最錦上添花是太太與兒子對我產生了少許祟拜感，成了我繼續煮下去的動力，而且我覺得煮食是一項很好的親子活動， 可以一邊買餸，一邊教導『小春雞』不同的食材，不同的配搭。」