黎諾懿大仔5歲生日 伍詠薇留言祝賀遭網民挑機

伍姑娘還擊網民︰收皮

伍詠薇到黎諾懿的帖文留言祝賀小春雞生日快樂,但竟然有網民回應她的留言說︰「none of your business」(關你甚麼事),隨即引來罵戰,伍姑娘火速還撃︰「你甚麼意思?你是黎生朋友嗎?一點禮貌也沒有。」亦有不少網民加入聲援伍姑娘,她回覆表示多謝大家明白事理,認為小朋友生日,理應是開心事,對於有網民留言「none of your business」感到莫名其妙,認為這些說話沒禮貌,有教壞小朋友之嫌。

不過,該名網民繼續狙擊伍姑娘,她亦再度留言回應這名網民︰「我同版主都唔識你,我哋互動,你嚟呢度搞事話我做乜Q,我哋同你三唔識七……」並以「none of your business」的縮寫「NOYB」及「收皮」回敬對方。不少網民留言安慰伍姑娘,亦有其他人留言斥這名網民的行為沒有禮貌,「最唔關事果個係你!」