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娛樂
2022-04-11 21:33:31

黎諾懿大仔5歲生日 伍詠薇留言祝賀遭網民挑機

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黎諾懿大仔5歲生日，家人為他在家中舉行簡單的生日會。

黎諾懿大仔5歲生日，家人為他在家中舉行簡單的生日會。

黎諾懿日前分享兩個囝囝的合照，並留言祝賀大仔小春雞5歲生日。由於疫情關係，今年的生日會只是與家人慶祝，媽媽李潔留言︰「雖然我們不能像去年你4歲時那樣舉辦派對，但你有你喜歡的人在家和你一起慶祝，並且有你最喜歡的Sumikko角色生日蛋糕，如你所願。祝你五歲生日快樂。

伍姑娘留言竟然被網民挑機。

伍姑娘留言竟然被網民挑機。

伍姑娘還擊網民︰收皮

伍詠薇到黎諾懿的帖文留言祝賀小春雞生日快樂，但竟然有網民回應她的留言說︰「none of your business」(關你甚麼事)，隨即引來罵戰，伍姑娘火速還撃︰「你甚麼意思？你是黎生朋友嗎？一點禮貌也沒有。」亦有不少網民加入聲援伍姑娘，她回覆表示多謝大家明白事理，認為小朋友生日，理應是開心事，對於有網民留言「none of your business」感到莫名其妙，認為這些說話沒禮貌，有教壞小朋友之嫌。

不過，該名網民繼續狙擊伍姑娘，她亦再度留言回應這名網民︰「我同版主都唔識你，我哋互動，你嚟呢度搞事話我做乜Q，我哋同你三唔識七……」並以「none of your business」的縮寫「NOYB」及「收皮」回敬對方。不少網民留言安慰伍姑娘，亦有其他人留言斥這名網民的行為沒有禮貌，「最唔關事果個係！」

伍姑娘獲網民力撐。 網民仍狙擊伍姑娘。
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