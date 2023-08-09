黎諾懿孖譚玉瑛主持開幕禮 小春雞搶盡風頭

黎諾懿與太太李潔瑩、囝囝「小春雞」黎峰睿，日前聯同譚玉瑛出席醫療集團旗下超大型醫健旗艦中心開幕典禮暨嘉年華活動，活潑可愛的「小春雞」無懼大場面，開心「搶Fo」滿場飛，爸爸黎諾懿笑言絕不介意人氣被搶，只希望帶峰睿認識何謂「慈善」，藉活動植入助人為本之心，果然是個健康暖爸！

對於大會以慈善方式捐出七位數手術費，黎諾懿直言讀萬卷書，不如行萬里路，他會繼續身體力行向「小春雞」灌輸做慈善工作、助人的理念，他說：「佢經常聽爸爸講做慈善，但唔會明，一定要一齊出嚟做，先知道呢個世界原來好多人需要幫助，令佢慢慢習慣去照顧人，最近放暑假，佢都成日跟住我做唔同嘅慈善工作，最近一次我哋做義工帶咗一班小朋友到樂園玩。」

對於「小春雞」在活動成功搶風頭，作為爸爸的黎諾懿笑言對方性格十分PR：「其實（囝囝搶風頭）我仲舒服咗，佢分擔咗啲影相時間，見到個仔好享受畀一班姐姐圍住影相，佢嘅笑係發自內心，我覺得小朋友係要多啲接觸唔同嘅人，咁佢哋成長先會快，同埋識得與人溝通。」「小春雞」性格外向，諾懿坦言不介意囝囝在娛樂圈發展：「我唔會介意佢喺呢行發展，最重要佢開心，但首要係讀多啲書先，識多啲唔同語言，因為我自己都好後悔冇讀好書，搞到普通話同英文都唔叻。」

每晚9點瞓覺

至於向來注重健康的譚玉瑛，不僅生活規律，更會年年驗身，談到工作與健康生活之間的取捨，她直言必以後者行先：「我甚少日夜顛倒生活，一開始選擇做兒童節目，就係欣賞日光白白嘅工作，無需做到半夜三更，因為我個人好執着，細個老師話要早睡早起，我就入咗腦、堅持住，九點就要瞓覺。」

譚玉瑛又大讚集團捐出白內障手術予100名患者，認為是很大的功德，譚玉瑛謂：「曾經有醫生講，人若唔死，都會有白內障，所以每個人都會經過呢個階段，年紀大咗，各方面負擔大咗，如果仲要睇嘢唔清，會冇晒心機，可以重見光明係好重要，真係好大功德！」