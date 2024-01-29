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娛樂
2024-01-29 20:51:43

黎諾懿成老友記星級偶像 邵美琪苟芸慧與六百長者提早團年

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黎諾懿、邵美琪、苟芸慧等與六百位基層獨居長者提早過節。

黎諾懿、邵美琪、苟芸慧等日前(27)出席由「香港新界獅子會」與「麥羅武慈善基金」合辦，「福幼基金會」協辦的「獅心歲晚敬老聯歡午宴2024」，是次活動共邀請超過六百位基層獨居長者出席。

近年榮升廚神的黎諾懿大受歡迎，被長者們包圍要求「集郵」。

「香港藝人高爾夫協會 AGA）」是次應「福幼基金會」邀請出席，發揮為善最樂的無私精神，踴躍支持。當日出席的義工藝人還有區瑞強、王綺琴、吳幸美、戴志偉、黑妹李麗霞、張美璉、吳天兒。他們提早跟長者們開心熱鬧團年，並大派利是及福袋，逗得公公婆婆們十分開心，爭相要求自拍留念。其中近年榮升廚神的黎諾懿大受歡迎，被長者們包圍要求「集郵」，諾懿當然是來者不拒，一一滿足在場的老友記。

諾懿表示很開心，可以跟長者們提早團年，希望大家龍年都身體健康。他說：「最開心是有三位長者超過九十五歲，希望他們長命百二歲，每年都可以參加我們的團年飯，一齊開心。」區瑞強亦說：「今日最主要來就是萬歲萬歲萬萬歲，因為現場幾百位長者的年歲加起來，有幾十萬歲。」

 

苟芸慧與邵美琪跟600位長者提早過節。

苟芸慧與邵美琪是新加入AGA，苟姑娘表示很開心很好玩，可以一齊做善事。區瑞強指AGA其實是集合了一班志同道合的藝人朋友，除了一齊打高爾夫球，亦會一齊做善事。邵美琪笑指自己不懂打Golf，她是負責來工作，諾懿笑說：「我很多年前有打，現在要國際賽才參加。總之那裏需要我們，我們都會出現，在社區帶出溫暖的感覺。」

黑妹笑指大會應該有個位讓她坐，因為她跟長者們都差不多年紀。王綺琴稱長者們雖然年紀大，但一點也不落後，其中一位婆婆拿着手機跟她自拍，笑言仿佛見到自己的將來。

非常開心。

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