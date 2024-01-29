黎諾懿成老友記星級偶像 邵美琪苟芸慧與六百長者提早團年

「香港藝人高爾夫協會 （AGA）」是次應「福幼基金會」邀請出席，發揮為善最樂的無私精神，踴躍支持。當日出席的義工藝人還有區瑞強、王綺琴、吳幸美、戴志偉、黑妹李麗霞、張美璉、吳天兒。他們提早跟長者們開心熱鬧團年，並大派利是及福袋，逗得公公婆婆們十分開心，爭相要求自拍留念。其中近年榮升廚神的黎諾懿大受歡迎，被長者們包圍要求「集郵」，諾懿當然是來者不拒，一一滿足在場的老友記。

諾懿表示很開心，可以跟長者們提早團年，希望大家龍年都身體健康。他說：「最開心是有三位長者超過九十五歲，希望他們長命百二歲，每年都可以參加我們的團年飯，一齊開心。」區瑞強亦說：「今日最主要來就是萬歲萬歲萬萬歲，因為現場幾百位長者的年歲加起來，有幾十萬歲。」