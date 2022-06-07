黎諾懿自以為係下一個古天樂 自揭被調入兒童組大鬧藝員科

黎諾懿日前他接受無綫娛樂新聞台節目《星光路上》專訪。他表示當年預科畢業後便投身社會做打工仔，自認市儈的他考獲會計牌並順利進入一間銀行總行做會計，但有感在銀行工作苦悶，毅然投考藝訓班，更曾因家人反對而離家出走，自此展開長達20年的演藝生涯。 諾懿入行初期順風順水，藝訓班畢業不久即在劇集《當四葉草碰上劍尖時》擔任男主角，之後更獲安排與林峯、吳卓羲、馬國明、黃宗澤及陳鍵鋒組成「奧運六星」。由於很快備受重用，諾懿坦言當年變得目中無人：「嗰時以為自己係古天樂，會朝住梁朝偉、劉德華條路行，當時仲細，冇受過咩挫折。」

為調入兒童組反枱 當時不少人將「奧運六星」作比較，諾懿被批是六子之中星光最黯淡一位，後來更被調去兒童組。由天堂跌落地獄，諾懿更指曾因此大鬧藝員科：「佢哋叫我不如去兒童組訓練吓，之後我直情反枱，我諗住做劉德華架嘛，點解要入兒童組？高層話周星馳都做過兒童組，我覺得呢句嘢好銀耳，人哋係未紅時做，但我係調番轉喎，有冇諗我感受？」諾懿形容自己調了去兒童組後，變成「暴龍」四處發人脾氣，更曾因一件小事爆粗鬧爆工作人員，諾懿回想起這件事感到相當慚愧，他說：「好想同佢講唔好意思，嗰次之後學識咗對人唔應該咁樣，性格決定命運，個人性格有問題，回想番以前真係太暴躁。」

因《舞動奇蹟》重拾初心 直到入行第十年，愈做愈冇癮的諾懿打算做回老本行之際，卻參與了改變一生的節目《舞動奇蹟》。零舞蹈底子的諾懿，坦言當時參加節目只是玩票性質，但因遇到好拍檔金晨，將他心態徹底改變，並指被對方的熱血感染，令他最重要尋回入行時的初心。《舞動》令諾懿在內地爆紅，但他沒有留在內地發展，選擇回港拍劇加入《愛．回家》，「馬壯」一角更令他成功入屋，他說：「我到今時今日都唔知自己有冇揀錯，我覺得喺內地得，冇理由喺香港唔得。『馬壯』呢個角色，我想擺漫畫元素入去，好似最接近神嘅男人係來自《聖鬥士星矢》，好慶幸觀眾係鍾意。」