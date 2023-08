黎諾懿6歲大仔首次公開鋼琴演出 李潔瑩憶第一堂喊到在課室嘔吐

李潔瑩則表示︰「8月10日峰峰經歷了人生第一次正式的鋼琴表演。由2歲半開始第一課鋼琴,當時還不習慣分離學習的峰峰,喊到嘔吐在課室內的地氈上。日子天天過去,由不能坐定定,到可以坐足一小時上課,我真的很意外他的轉變。」她更感謝校長和老師們多年來的悉心教導,並指在台下的她亦非常緊張:「峰峰今次完全表現出初生之犢不畏虎,雖然他一直跟我說他一定會彈錯之類的話,誰知道他一上台,他完全享受整個過程,輕鬆完成,媽媽在台下才是緊張的那位,不過也被他的笑容融化掉。最後好多謝一班前來支持的親朋戚友,不好意思的最後一刻才邀請你們(只好怪黎先生,哈哈)。你們都出席支持,衷心感謝﹗Mommy is so proud of you, my beloved son﹗」