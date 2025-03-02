黑人歌手Angie Stone演出後遇車禍離世 享年63歲

美國著名黑人歌手兼演員Angie Stone，今日傳出車禍離世的消息，享年63歲。其女兒Diamond Stone向傳媒透露母親的死訊，「我的母親去世了。」據悉，Angie昨晚於阿拉巴馬州蒙哥馬利市有一場演出，她返回途中遭遇車禍身亡。

與 D'Angelo 有一段情

Angie與前夫育有一名女兒Diamond，之後她與R&B歌手D'Angelo拍拖，兩人育有一名27歲的兒子。Angie於2月28日在阿拉巴馬州和3月1日在巴爾有摩有兩場演出，她之前受訪時說：「我已經預定了多場巡演，還有很多事情要做，現在未能透露更多，但你會在未來看到我臉上燦爛的笑容。」Angie稱未來一年說她將參與電視、電影、巡迴演出和其他藝術活動。