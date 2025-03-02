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娛樂
2025-03-02 15:20:08

黑人歌手Angie Stone演出後遇車禍離世 享年63歲

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Angie Stone是九十年代Neo-Soul運動的開托者之一。

Angie Stone是九十年代Neo-Soul運動的開托者之一。

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美國著名黑人歌手兼演員Angie Stone，今日傳出車禍離世的消息，享年63歲。其女兒Diamond Stone向傳媒透露母親的死訊，「我的母親去世了。」據悉，Angie昨晚於阿拉巴馬州蒙哥馬利市有一場演出，她返回途中遭遇車禍身亡。

 

D'Angelo有一段情

Angie與前夫育有一名女兒Diamond，之後她與R&B歌手D'Angelo拍拖，兩人育有一名27歲的兒子。Angie228日在阿拉巴馬州和31日在巴爾有摩有兩場演出，她之前受訪時說：「我已經預定了多場巡演，還有很多事情要做，現在未能透露更多，但你會在未來看到我臉上燦爛的笑容。」Angie稱未來一年說她將參與電視、電影、巡迴演出和其他藝術活動。

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Angie出道至今，對hip hop及R&B音樂都有影響。 Angie曾組R&B女子樂團The Sequence，共於著名黑人音樂廠牌Sugar Hill Records唱片，推出過多張專輯。 Angie與D'Angelo有過一後情，兩人育有一名27歲的兒子。 九大年代solo發展的Angie，風格涉足hip hop音樂，令她斬獲一批年輕fans。

Angie1979年與Cheryl CookGwendolyn Chisholm一起組成R&B女子樂團The Sequence，從此人氣飆升。The Sequence與著名黑人音樂廠牌Sugar Hill Records唱片公司簽約，並在1979年至1985年間發行了多張專輯。

 

3度提名格林美R&B歌唱獎

九十年代尾，Angie開始以solo歌手身份繼續職業生涯，20032008年，更3度提名格林美R&B歌唱獎，其後更進軍電影界，出演了2002年的喜劇《小姐好辣》(The Hot Chick)，之後片約不斷，更在美劇《Girlfriends》、《Celebrity Wife Swap》及舞台劇《Chicago》等參與演出。

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Angie Stone
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