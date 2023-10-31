黑妹李麗霞領軍開慈善音樂會 彭家麗臨陣失聲獲羅敏莊義氣頂上

李麗霞（黑妹）、韋綺姍、彭家麗昨晚（30日）假尖沙咀文化中心為香港兒童癌病基金籌款舉行《星濟好聲音慈善音樂會》，兩位星級大師黑妹和韋綺姍連同《中年好聲音》的周吉佩、龍婷、羅啟豪、顏志恒、劉智衛、黑妹女兒蔡穎秋以及義氣撐場的羅敏莊一同獻唱連串經典名曲。身為座上客的肥媽Maria Cordero、薛家燕和姜皓文，均有受邀到台上唱歌，為觀眾帶來驚喜。

另外，彭家麗因在騷前誤哽魚骨而傷及喉嚨，導致失聲，黑妹姐臨時拉夫找來剛回港的契女羅敏莊義氣頂上，韋綺姍大讚：「佢真係好叻，只是用了一日已練好所有歌。」羅敏莊則回應：「只要一個電話我馬上就會回來。」真的是義氣十足。黑妹對於今次演唱會成功完成很感恩，希望可以幫到有需要的小朋友。