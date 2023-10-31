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娛樂
2023-10-31 17:30:33

黑妹李麗霞領軍開慈善音樂會 彭家麗臨陣失聲獲羅敏莊義氣頂上

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黑妹李麗霞領軍開慈善音樂會 彭家麗臨陣失聲獲羅敏莊義氣頂上

黑妹李麗霞領軍羅敏莊、韋綺姍、彭家麗開慈善音樂會。

李麗霞（黑妹）、韋綺姍、彭家麗昨晚（30日）假尖沙咀文化中心為香港兒童癌病基金籌款舉行《星濟好聲音慈善音樂會》，兩位星級大師黑妹和韋綺姍連同《中年好聲音》的周吉佩、龍婷、羅啟豪、顏志恒、劉智衛、黑妹女兒蔡穎秋以及義氣撐場的羅敏莊一同獻唱連串經典名曲。身為座上客的肥媽Maria Cordero、薛家燕和姜皓文，均有受邀到台上唱歌，為觀眾帶來驚喜。

另外，彭家麗因在騷前誤哽魚骨而傷及喉嚨，導致失聲，黑妹姐臨時拉夫找來剛回港的契女羅敏莊義氣頂上，韋綺姍大讚：「佢真係好叻，只是用了一日已練好所有歌。」羅敏莊則回應：「只要一個電話我馬上就會回來。」真的是義氣十足。黑妹對於今次演唱會成功完成很感恩，希望可以幫到有需要的小朋友。

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黑妹開慈善音樂會，姜皓文都有受邀到台上唱歌。 薛家燕站台為觀眾帶來驚喜。

至於彭家麗就失聲一事講到：「數日前吃了一碟炒芥蘭，料不到竟然有魚骨在內，哽骨後傷到喉嚨，之後又繼續教唱歌，過度使用喉嚨的情況下最終導致失聲。本來都想等到最後一秒看看會否有好轉，不過我都有跟黑妹姐講要有兩手準備，直到昨晚我都想看看今早會否有好轉，可惜仍未轉好，又未能跟細佬於台上合唱，都覺得很可惜。」彭家麗的胞弟彭皓鋒亦有站，彭皓鋒在台上自爆不幸患癌，他講到：「近月確診直腸癌，幾個月內激瘦30磅，其間見過五、六位醫生，仍然在考慮是否要開刀做手術切除腫瘤，因為做手術要切除肛門，令接下來生活都不太方便，拍戲也不方便。所以目前都有嘗試不同的療法，例如已經開始了兩、三天的斷食法，所以剛則在台上都不算太夠氣。家姐是全家人中最後知道的一位，因為她早前較忙又不在港，她跟太太都比較眼淺，都需要照顧一下她們的情緒，目前自己採取積極、樂觀的態度去面對，希望慢慢來並且有好轉。

肥媽Maria Cordero都有到場撐老友黑妹。 《中年好聲音》的周吉佩、羅啟豪等均有參與今次音樂會，並獻唱連串經典名曲。 《星濟好聲音慈善音樂會》假尖沙咀文化中心舉行。
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