黑妹開騷獲「三嬸」葉童支持 邀龍婷羅啟豪做嘉賓

黑妹李麗霞、韋綺姍及彭家麗及一眾《中年好聲音》參賽者將於10月舉行慈善演唱會。

黑妹李麗霞、韋綺姍及彭家麗以及一眾《中年好聲音》參賽者︰周吉佩、龍婷、羅啟豪、顏志恒等，聯手上台演出的《星濟好聲音慈善音樂會》 將於2023年10 月30號晚，假香港文化中心音樂廳舉行。

黑妹透露是次開騷原因，是因為多年以來，一直見證母親透過粵曲表演籌款，並將所得善款捐到兒童癌病基金會，黑妹就希望秉持母親使命，用歌聲行善。加上黑妹幾年前曾經歷肺癌煎熬，戰勝病魔的她真切希望罹癌兒童能夠康復，健康快樂成長，故黑妹決定以自身演藝人力量，用歌聲發放正能量，籌辦慈善音樂會支持兒童癌病基金會，幫助有需要的家庭。

黑妹及韋綺姍屆時分別會帶同愛徒上台獻唱，黑妹的一眾小愛徒更會與幾位《中年好聲音》的實力唱將crossover，用歌曲詮釋追夢決心。至於彭家麗和龍婷，亦會獻唱一系列經典歌曲，當中彭家麗更帶同弟弟彭皓鋒一同以歌聲溫暖人心。