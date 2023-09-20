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娛樂
2023-09-20 19:24:03

黑妹開騷獲「三嬸」葉童支持 邀龍婷羅啟豪做嘉賓

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黑妹李麗霞、韋綺姍及彭家麗及一眾《中年好聲音》參賽者將於10月舉行慈善演唱會。

黑妹李麗霞、韋綺姍及彭家麗以及一眾《中年好聲音》參賽者︰周吉佩、龍婷、羅啟豪、顏志恒等，聯手上台演出的《星濟好聲音慈善音樂會》 將於202310 30號晚，假香港文化中心音樂廳舉行。

 

 

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(左起)韋綺姍、黑妹李麗霞及彭家麗。

黑妹透露是次開騷原因，是因為多年以來，一直見證母親透過粵曲表演籌款，並將所得善款捐到兒童癌病基金會，黑妹就希望秉持母親使命，用歌聲行善。加上黑妹幾年前曾經歷肺癌煎熬，戰勝病魔的她真切希望罹癌兒童能夠康復，健康快樂成長，故黑妹決定以自身演藝人力量，用歌聲發放正能量，籌辦慈善音樂會支持兒童癌病基金會，幫助有需要的家庭。

黑妹及韋綺姍屆時分別會帶同愛徒上台獻唱，黑妹的一眾小愛徒更會與幾位《中年好聲音》的實力唱將crossover，用歌曲詮釋追夢決心。至於彭家麗和龍婷，亦會獻唱一系列經典歌曲，當中彭家麗更帶同弟弟彭皓鋒一同以歌聲溫暖人心。

葉童現身支持黑妹，原來她們有親戚關係！黑妹囡囡的老公是葉童老公大哥的兒子。

今日黑妹、韋綺姍及彭家麗為個唱開記招宣傳，黑妹更帶同女兒子孫仔現身，她表示到時會三代同堂上台演出。另外，黑妹囡囡的老公是葉童老公大哥的兒子，所以黑妹跟女婿稱葉童是三嬸。黑妹稱今次個唱籌備了約半年時間，彭家麗則指屆時會跟黑妹合唱，韋綺姍聞言後搞笑表示不滿她們竟然有合唱環節。龍婷與羅啟豪在《中年好聲音》都是由彭家麗做導師，今次他們可以師徒合作，大感期待。

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