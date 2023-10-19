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娛樂
2023-10-19 23:47:02

黑妹韋綺姍搵小朋友一齊開騷 彭家麗期待跟龍婷羅啟豪合唱

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(左起)李麗霞（黑妹）、彭家麗及韋綺姍將於10月30日舉行演唱會。

李麗霞（黑妹）、韋綺姍、彭家麗正為本月底30日舉行的《星濟好聲音慈善音樂會》連日來如火如荼進行綵排中，當中韋綺姍帶領三位學生一同練習《When you believe》，她更對三位學生表演有讚無彈，她更教導學生們要放鬆心情應對。

黑妹非常感謝韋綺姍和彭家麗，她說：「她們二人真是二話不說就來了，前一晚才做完《中年好聲音》，今日又一早來到進行首次綵排，大家都好認真。對我來說的確好緊張但又好開心，因為四方八面的朋友都好支持，身旁兩位首當其衝，整體來說目前非常順利。」

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左起︰阿秋（黑妹姐女兒）、Megan、家姐Sophina、韋綺姍、妹妹Selina。

今次由黑妹帶領，又有韋綺姍、彭家麗以及《中年好聲音》的隊員、更有一班小朋友參加就似一個大家庭開派對。隨着演唱會越來越近，韋綺姍表示：「心情有點緊張，因為最近忙完都有點累，又馬上要投入這邊的練習、綵排、宣傳等。加上我記歌詞比較弱，而且又未試過跟學生同台演出，首次跟她們正式表演當然比她們還緊張，她們只得十多歲，剛剛一齊夾時她們都有些拘謹，盡量去遷就和嘗試，見到她們好盡力，又寫筆記上、記重點和和音部分，大家都夾得好好聽。」

今次個唱有不少小朋友參與。

今次由黑妹帶領，又有韋綺姍、彭家麗以及《中年好聲音》的隊員、更有一班小朋友參加就似一個大家庭開派對。隨着演唱會越來越近，韋綺姍表示：「心情有點緊張，因為最近忙完都有點累，又馬上要投入這邊的練習、綵排、宣傳等。加上我記歌詞比較弱，而且又未試過跟學生同台演出，首次跟她們正式表演當然比她們還緊張，她們只得十多歲，剛剛一齊夾時她們都有些拘謹，盡量去遷就和嘗試，見到她們好盡力，又寫筆記上、記重點和和音部分，大家都夾得好好聽。」

彭家麗則講到：「我都擔心自己記歌詞的部分，不過開心在於可以跟《中年好聲音》的隊員龍婷及羅啟豪合唱，而且今日見到好多小朋友好開心，他們都好可愛，有吉吉（周吉佩）、英國豪（羅啟豪）、顏志恒的童年等，三個都好靚仔。而且今次除了我們三人有各自的舞台，其實更是首次同台合唱，剛剛已經好認真在練習。」黑妹笑言：「最懶的留給我做，高音就留給她們。」

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