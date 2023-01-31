黑幫少爺愛上我｜Apo夢想成真來港 15演員站台合唱主題曲

泰國BL劇熱潮吹到香港，1月起將有多位泰星來港開騷，打頭陣有大熱劇《黑幫少爺愛上我》（Kinn Porsche the series）團隊殺到，今日到九展Starhall舉行一連兩場見面會。

《黑幫少爺愛上我》吸引大量女fans下午已到場朝聖，當中以來自中國的粉絲居多，而星級粉絲「Do姐」鄭裕玲當然不會放過親近男神的難得機會。為慶祝男神大軍襲港，香港擁躉就以充滿心思的應援來為偶像送上驚喜，今次原定16位演員來港開騷，但因28歲人氣配角Build （Jakapan Puttha）爆出涉毆舊愛醜聞而臨時被飛出今次香港之行，一行15位演員於下午5時半已率先站台，出席Soundcheck Party活動先行熱身。