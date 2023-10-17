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娛樂
2023-10-17 20:04:32

黑幫少爺愛上我｜Build金建成重新出發 本月底首度來港辦粉絲見面會

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BL泰劇《黑幫少爺愛上我》的29歲男星Build將於本月底首度來港。

BL泰劇《黑幫少爺愛上我》的29歲男星Build將於本月底首度來港。

BL泰劇《黑幫少爺愛上我》的29歲男星「Build」金建成（Jakapan Puttha），今年初被《黑幫少爺愛上我》原著女作家Poi自揭發展出親密關係，並指Build在交往兩年間使用暴力，Build隨即被當時公司解約，而他獲得平反後，早前已全面回歸演藝圈發展。

Build今日宣布首度來港，鐵定10月29日(星期日) 下午3假九龍灣國際展貿中心3樓展貿廳2舉行《close to u Fan Meeting in Hong Kong》粉絲見面會，與香港支持者近距離接觸，票價分為1880港元、1480港元、980港元及680港元。最近Build在亞洲展開巡迴粉絲見面會，已先後在澳門、深圳開騷，兩場均獲大批粉絲鼎力支持。Build曾透露希望來香港遊覽，坦言十分期待香港之行，並與香港粉絲見面，同時也感謝香港Fans一直以來對他的支持和厚愛，他又預告在香港站粉絲見面會上，不僅會與粉絲大玩遊戲，還會準備特別的演出。

Build是在2015年以歌手身份出道，之後踏足戲劇界，在BL劇《黑幫少爺愛上我》中飾演Pete走紅。今年初，Build離開合作多年的經理人公司，並成立個人事務所，重新出發。今年6月4日，Build在29歲生日當天，在曼谷舉行首個個人演唱會，這次個唱門票開售不足20分鐘，即全部售罄。而「BUILDFIRSTSOLOCONCERT」標籤更一度登上社交媒體Twitter（現稱「Ｘ」）流行趨勢排行榜第一位

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今年初，Build離開合作多年的經理人公司重新出發。 Build鐵定10月29日到九龍灣國際展貿中心3樓展貿廳2舉行粉絲見面會。 「Build」金建成（Jakapan Puttha）
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