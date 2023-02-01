黑幫少爺愛上我｜Do姐願望成真 驚喜站台掀全晚高潮

全晚表演包括演戲及唱歌，Mile與Apo重演劇中經典場面，當演回兩人晚上在湖邊談情一幕，飲醉的Apo跟Mile越黐越埋，台下觀眾即興奮高呼「Kiss」，當去到緊張關頭，台上燈光一熄，全場立即尖叫。眾型男也有Solo表演，當中睇得唱的的Jeff Satur表示看過不少香港電影，故今次特別選唱了劉德華的《一起走過的日子》，認真誠意十足！

反串化身Sailor Moon

至於混血型男Perth Nakhun，則反串《美少女戰士》以Sailor Moon爆笑演出。是次見面會另一高潮，Apo與Mile趁新年扮兔賣萌，更在台下將氣氛推至頂點，而身為《黑幫少爺愛上我》忠粉的「Do姐」鄭裕玲，就以特別嘉賓身份驚喜站台，她一出場即引發歡呼聲不絕，Do姐更說：「各位少奶，真係一兔年呢我哋心想事成喇呵？」之後，她即急不及待在IG分享後台合照，跟心儀男神於後台同框，更手翹Apo及Mile，自言願望成真，一嘗在台上訪問男神的心願。