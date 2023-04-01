黑暗榮耀情侶誕生 27歲李到晛認戀32歲林知衍

Netflix大熱韓劇《黑暗榮耀》一直高踞香港排行榜首位，亦為27歲男主角李到晛吸納大批支持者，今天愚人節卻爆出地下情，新歡竟是在劇中的飾演朴涎鎮的32歲女星林知衍（又稱林智妍），而消息曝光後，李到晛即透過經理人公司正式認愛，由於他出道以來未曾有拍拖對象曝光，故今次戀情對粉絲來說相當震撼。

韓媒《Dispatch》今日重量級爆料，公開李到晛秘戀林知衍，兩人因《黑暗榮耀》擦出愛火，劇中兩人的對手戲不多，故戲外卻打得火熱，令到廣大劇迷紛表意外。消息指，李到晛與林知衍自2022年12月已經撻着，兩人不僅私下約會，12月15日這天，女方到李到晛位於金湖站的寓所一起堆雪人，甜蜜情境斷正，而隔天兩人更前往龍仁自然修養林約會，這次換李到晛為女友買了熱咖啡，場面十足韓劇橋段一樣。