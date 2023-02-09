黑暗榮耀｜宋慧喬向林知衍終極復仇 公開預告及八款海報暗藏玄機

以復仇為題材的Netflix韓劇《黑暗榮耀》，去年12月底上架後大受歡迎，女主角宋慧喬破格演出亦受盡讚賞，令各地粉絲對下月推出的第二季更加期待。

歡迎來到我的地獄

《黑暗榮耀》第二季確定在3月10日上線， Netflix官方今日公開了第二季的正式預告及一系列全新海報，劇情既緊張又精彩，更不乏震撼畫面！在預告開端，宋慧喬疑找來當年的驗傷報告，飾演「朴涎鎮」的林知衍(林智妍)繼續發揮精湛演技，露出奸笑及一副不屑表情，還說：「原諒？是誰要原諒誰啊？我一點都沒有錯，同珢啊。」宋慧喬與林知衍將在今季展開終極一戰，林知衍與車珠英等人均露出驚恐神情，最後宋慧喬臉上留血，並說：「歡迎來到我的地獄，涎鎮啊！」至於男主角李到晛的角色發展也令人關注，在預告再展現暗黑一面說：「我會讓你見識到我身處的地獄」。