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娛樂
2023-02-09 12:00:32

黑暗榮耀｜宋慧喬向林知衍終極復仇 公開預告及八款海報暗藏玄機

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《黑暗榮耀》今日公開第二季的正式預告。

《黑暗榮耀》今日公開第二季的正式預告。

以復仇為題材的Netflix韓劇《黑暗榮耀》，去年12月底上架後大受歡迎，女主角宋慧喬破格演出亦受盡讚賞，令各地粉絲對下月推出的第二季更加期待。

歡迎來到我的地獄

《黑暗榮耀》第二季確定在3月10日上線， Netflix官方今日公開了第二季的正式預告及一系列全新海報，劇情既緊張又精彩，更不乏震撼畫面！在預告開端，宋慧喬疑找來當年的驗傷報告，飾演「朴涎鎮」的林知衍(林智妍)繼續發揮精湛演技，露出奸笑及一副不屑表情，還說：「原諒？是誰要原諒誰啊？我一點都沒有錯，同珢啊。」宋慧喬與林知衍將在今季展開終極一戰，林知衍與車珠英等人均露出驚恐神情，最後宋慧喬臉上留血，並說：「歡迎來到我的地獄，涎鎮啊！」至於男主角李到晛的角色發展也令人關注，在預告再展現暗黑一面說：「我會讓你見識到我身處的地獄」。

 

Netflix韓劇《黑暗榮耀》下月推出的第二季。 《黑暗榮耀》今日公開第二季的正式預告。 《黑暗榮耀》今日公開第二季的正式預告。 飾演朴涎鎮的林知衍發揮出精湛演技。 飾演朴涎鎮的林知衍發揮出精湛演技。 車珠英的下場亦令人關注。 《黑暗榮耀》第二季確定在3月10日上線。

公開八款角色海報

與此同時，Netflix公開第二季多達八款海報，宋慧喬與一眾角色互動更暗藏玄機，當中第一張海報，宋慧喬與李到晛深情互望，疑預告了兩人將會有感情線發展，至於另一款則見，宋慧喬扯着林知衍的頭髮，海報上寫：「你那無時無刻都開心無比的靈魂」劇中涎鎮在欺負同珢時，都展現出相當興奮開心的模樣，宋慧喬扮演的同珢最終會如何摧毀涎鎮實在是結局的最大關鍵。

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