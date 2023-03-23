黑暗榮耀｜李到晛遭肥版宋慧喬索吻 受訪談家人感觸哽咽

韓星李到晛憑Netflix大熱劇《黑暗榮耀》進一步帶旺演藝事業，他獲邀亮相昨日播出由劉在錫和曹世鎬主持的人氣節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，他與反串成肥版宋慧喬的曹世鎬上演搞笑版《黑暗榮耀》，李到晛被曹世鎬衝上前肉緊索吻，場面惹笑。

親弟有發展障礙

今次節目，李到晛罕有地談起家人，一時感觸更忍不住哽咽，在鏡頭前向父母說：「希望你們現在也能有自己的人生。」李到晛於2017年出道，在演藝界漸見成績，2021年憑《五月的青春》獲得KBS演技大獎男子最優秀演技獎，當時他在台上泛淚提到受弟弟影響，因此能夠維持初心繼續努力演戲。原來，李到晛的弟弟身體狀況不好，他以前也曾提過親弟有發展障礙，需要父母長時間照顧，一直未能結交朋友，李到晛說：「我應該要多陪他，當他朋友才對，但常常忙於拍攝……這其實是藉口吧，但這次拍攝結束後，決定要陪他玩久一點。」不過，李到晛發現弟弟的手機桌面是女團照片時，坦承有點小吃醋。