黑白大廚冠軍權聖晙來港挑戰「馬友」入饌 沈月最愛媽咪煮公仔麵

是次活動，同場還邀請多位城中名人出席，連「星二代」沈月（Ayla）亦有份參與。對於能夠親身見證這次盛會，沈月表示十分興奮：「我很喜歡《黑白大廚》這個節目，今次能夠親身品嚐冠軍得主權主廚所炮製的栗子提拉米蘇和嶄新菜式，更加是難忘的體驗，同時亦令我對傳承有更深體會。就如權主廚般，傳承著他曾祖母對烹飪的熱愛及技藝，再加上自己的創意演繹，成就出非一般的成果。所以家族要傳承的不單止是財富，而是更多的價值及理念。」除了欣賞美食，沈月表示自己亦有在家下廚的經驗，近期喜歡煮油爆醋炒蛋，香香甜甜的。「不過最喜歡還是媽媽的公仔麵，因為她的煮法不是用水滾，而是炒麵！還有她自己配方的『rosemary迷迭香豬肉』!」理財方面，沈月坦言日常主要以儲蓄和小型投資為主，偶爾也會購買一些自己喜愛的物品。她笑言雖然目前貢獻給家人的家用還不算多，但希望未來能做出更大貢獻。其實父母平時都有提醒她要謹慎投資，保持資產多元化，不過去到專業的理財規劃，就會向銀行的客戶經理請教。正專注於探索不同的可能性與學習中的沈月透露，繼上年出版了自己的繪本後，今年則主力劇本創作，是關於AI科幻的故事。但自己經驗尚淺，需要累積更多經驗及尋找導演協助。