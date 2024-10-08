黑白大廚爆紅 素人VS名廚對戰掀追綜藝潮 結局今日上線

韓國綜藝節目《黑白大廚：料理階級大戰》於Netflix上架後極速成為網民討論話題，更一度登上本日香港Top10節目排行榜第一位。《黑白大廚：料理階級大戰》共12集，邀請到100名參賽者展開激烈料理對決，冠軍將獲得3億韓元豐厚獎金。 參賽者分成「黑湯匙」及「白湯匙」組別 節目組將100名參賽者分成「黑湯匙」及「白湯匙」組別，分別為80位對美味有獨到見解嘅「黑湯匙」無名廚師及20位「白湯匙」菁英主廚，當中有些更參與過唔少料理競賽。節目並搵嚟韓國米芝蓮三星主廚安成宰及有「國民廚神」封號嘅白種元擔任評判，一針見血嘅評語為節目增添火花。而且，二人經驗豐富，前者於藍帶廚藝學校畢業後於比華利山米芝蓮二星日本餐廳Urasawa工作，及後成為三星米芝蓮餐廳The French Laundry主管級廚師，又於首爾開設餐廳MOSU，2022年於香港M+開設姊妹店MOSU Hong Kong。

至於，白種元創下餐飲王國，旗下The Born Korea於韓國以及海外共有超過2,700間分店，燒肉店「新村食堂」（새마을식당）亦宣布進駐香港尖沙咀。除咗兩位評審於香港開設餐廳，其中被譽為「中華美食女神」嘅「黑湯匙」參賽者朴恩影最近亦透露來港擔任中環川菜館Grand Majestic Sichuan嘅副總廚。

第11及12集今日上架 《黑白大廚：料理階級大戰》共12集，目前已播出10集。最新第10集講到，於最貼近自我嘅挑戰中，八強選手： 拿坡里黑手黨、崔鉉碩、李愛德華、三星、張浩俊、料理狂人、阿姨無菜單料理一號、鄭智善，個個嘔心瀝血，端出韓式拌飯、義大利麵等料理，用食物呈現自己嘅人生；而第11及12集於今日（10月8日）上線。