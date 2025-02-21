黑白大廚｜港式點心女王鄭智善赴台發展　將現身綜藝節目

綜藝節目《黑白大廚：料理階級大戰》眾所矚目，鄭智善是韓國首位中式料理女主廚。她在節目上展現「拔絲」廚藝，打響「港式點心女王」稱號。會說一些中文的她，透露自己很喜歡台灣，20日宣告已在台灣簽約經紀人陳安齊，除了將參與台灣綜藝節目的高質感美食真人騷，發展演藝事業，未來也不排除在台灣開餐廳，拓展廚藝料理市場。

曾赴揚州大學學習中餐廚藝

鄭智善說：「很開心能來台灣發展，也希望有機會在台灣開餐廳，非常謝謝大家。」她來過台灣多次，透露很喜歡吃原味蛋餅，另外覺得自助餐很特別，有各式菜色，因為韓國少見，會回想起學生時期在中國念書的情景。