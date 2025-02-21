黑白大廚｜港式點心女王鄭智善赴台發展　將現身綜藝節目

綜藝節目《黑白大廚：料理階級大戰》眾所矚目，鄭智善是韓國首位中式料理女主廚。她在節目上展現「拔絲」廚藝，打響「港式點心女王」稱號。會說一些中文的她，透露自己很喜歡台灣，20日宣告已在台灣簽約經紀人陳安齊，除了將參與台灣綜藝節目的高質感美食真人騷，發展演藝事業，未來也不排除在台灣開餐廳，拓展廚藝料理市場。
曾赴揚州大學學習中餐廚藝
鄭智善說：「很開心能來台灣發展，也希望有機會在台灣開餐廳，非常謝謝大家。」她來過台灣多次，透露很喜歡吃原味蛋餅，另外覺得自助餐很特別，有各式菜色，因為韓國少見，會回想起學生時期在中國念書的情景。
鄭智善學生時期曾赴揚州大學學習中餐廚藝，現在仍會簡單的中文對話。畢業後返回韓國，她開始擔任專業中餐廚師，後來自立門戶貢獻所學，目前在自己經營的兩家中式料理餐廳擔任主廚，主打港式點心。
已接洽美食真人騷
憑藉《黑白大廚》暴紅，她的知名度也從料理界打進一般大眾目光。去年她受邀參加KBS綜藝《社長的耳朵是驢耳朵》，因而到台灣錄製節目。當時她參與了保時捷活動，進而接觸知名製作人陳安齊，兩人都是巨蟹座，又同樣屬於ENTJ目標導向性格，一拍即合。
雙方後續展開進一步合作，鄭智善透露自己喜歡台灣的生活步伐，陳安齊已為她接洽美食真人騷，她將擔任評審，預計今年中在台灣開拍。未來關於演藝及料理的各種可能，無論新節目或品牌合作，開餐廳或推出料理包，她都樂觀其成。
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