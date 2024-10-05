黑白大廚｜米芝蓮主廚安成宰爆紅 李司棋跟煮大蒜湯拉麵：正到飲埋啲湯

現年42歲的安成宰，12歲便和父母舉家移民美國，安成宰表示，自己待在美國的時間，遠比在韓國的時間還長。父母在當地經營餐廳，小時候的他經常到餐廳幫手，但當時並沒想過成為廚師。其後， 安成宰在美國成為了一名軍人，曾支援過伊拉克戰爭，主要負責裝填汽油的工作。約23歲時，安成宰無意中在街上看見一位穿著白色衣服的人，他跟著對方走才發現原來那人是名廚師，輾轉之下，對料理職業產生了興趣，並報讀了藍帶廚藝學校。 藍帶課程為期一年半，安成宰為生活曾當過洗碗工、侍應，也剝過生蠔，曾想過放棄的他，最後咬緊牙關撐過去。畢業後，他到了美國一間最高級的日式餐廳「浦澤」當學徒，為了讓餐廳收下他，他甚至跟對方說不必給薪水。後來，他再獲一間頂級法式餐廳「The French Laundry」招攬，從低做起，一路升至主管級廚師。