黑白大廚｜米芝蓮主廚安成宰爆紅 李司棋跟煮大蒜湯拉麵：正到飲埋啲湯

Netflix最新飲食綜藝《黑白大廚：料理階級大戰》大受歡迎，討論度極高，向來緊貼潮流的74歲李司棋原來亦有留意，向來廚藝了得的她日前就跟節目中的米芝蓮三星主廚評審安成宰煮大蒜湯拉麵，她開心寫道：「跟住韓國 安成宰主廚整嘅：大蒜湯拉麵。濃濃嘅蒜味，正到忍唔住飲埋碗入面啲湯。」網民都紛紛留言大讚她：「司棋姐，你跟得好貼呀」。
《黑》節目找來80位黑湯匙（無名廚師）及20位白湯匙（著名廚師）互相比拼廚藝進行比賽，而擔任評審的則有知名美食家白種元和米芝蓮三星主廚安成宰，二人不時產生意見碰撞，亦成節目亮點之一。
現年42歲的安成宰，12歲便和父母舉家移民美國，安成宰表示，自己待在美國的時間，遠比在韓國的時間還長。父母在當地經營餐廳，小時候的他經常到餐廳幫手，但當時並沒想過成為廚師。其後， 安成宰在美國成為了一名軍人，曾支援過伊拉克戰爭，主要負責裝填汽油的工作。約23歲時，安成宰無意中在街上看見一位穿著白色衣服的人，他跟著對方走才發現原來那人是名廚師，輾轉之下，對料理職業產生了興趣，並報讀了藍帶廚藝學校。 藍帶課程為期一年半，安成宰為生活曾當過洗碗工、侍應，也剝過生蠔，曾想過放棄的他，最後咬緊牙關撐過去。畢業後，他到了美國一間最高級的日式餐廳「浦澤」當學徒，為了讓餐廳收下他，他甚至跟對方說不必給薪水。後來，他再獲一間頂級法式餐廳「The French Laundry」招攬，從低做起，一路升至主管級廚師。
安成宰於2015年在美國開首家餐廳Mosu，便獲得米芝蓮一星肯定，兩年後回到首爾開設Mosu Seoul，並在2020至2022年期間奪得兩星，最後在2023年奪得韓國唯一的米芝蓮三星，在料理界享有盛名，可惜今年因與投資方理念不同，終止合作，餐廳亦暫停營業。安成宰於2022年進駐香港M+開設分店「MOSU Hong Kong」，餐廳坐擁落地玻璃窗，飽覽維港景色，午市四道菜輕食套餐$680起，晚市平均每位逾2000元。