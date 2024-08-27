黑神話悟空｜紅孩兒性別引討論 許秋怡歐倩怡都反串過

《黑神話︰悟空》推出以來在全球爆紅，近日有不少玩家去到火焰山的關卡與紅孩兒戰鬥，及後有玩家發現如果不殺紅孩兒，會觸發隱藏的劇情彩蛋。近日有玩家上載遊戲的截圖，圖中見到一名身材驕人的角色，由於她穿上紅色衣服，不少人以為角色是紅孩兒，更引來大家討論紅孩兒的性別。

《黑神話︰ 悟空》紅孩兒有個妹 根據遊戲的劇情，該名女角色是牛魔王與妾侍玉面公主所生的女兒，在遊戲中名叫「萍萍」，是紅孩兒同父異母的妹妹，角色擁有一條大大狐狸尾巴。至於遊戲中的紅孩兒則是全身皮膚都是紅色，頭上長有兩隻角。這個角色的出現，令不少人勾起無綫版本的《西遊記》的紅孩兒。

反串演 紅孩兒 由張衛健扮演孫悟空的《西遊記》，找來許秋怡扮演紅孩兒，牛魔王及鐵扇公主就由劉家輝及陳秀珠飾演。劇中二人不停叫「仔仔」去稱呼紅孩兒。同一輯也有牛魔王的妾侍玉面狐狸，由馮曉文扮演。來到第二輯，孫悟空一角由陳浩民扮演，劉家輝及陳秀珠繼續扮演牛魔王及鐵扇公主，但紅孩兒就由歐倩怡頂上。 許秋怡扮演《西遊記》紅孩兒︰

歐倩怡於 《西遊記(貮)》扮演紅孩兒︰

紅孩兒係男仔 根據記載，紅孩兒是《西遊記》牛魔王及鐵扇公主之子，號「聖嬰大王」，當時劇情就安排紅孩兒被收復後，成為觀音的善財童子。由於無綫用女星反串紅孩兒一角，令人印象極深，尤其是許秋怡在劇中的演繹令人感動，這個角色也成為她的代表作之一。台灣其後推出的《齊天大聖孫悟空》，同樣找女星反串，並由徐懷鈺演出紅孩兒。